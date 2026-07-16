Kane révèle ce qu'il a admis après le match contre Messi

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Kane révèle ce qu'il a admis après le match contre Messi

L'équipe d'Angleterre était très proche d'atteindre la finale de la Coupe du Monde 2026, mais l'Argentine a complètement renversé la situation en fin de match. Après la défaite, Harry Kane a souligné l'impact sur le terrain de Lionel Messi, âgé de 39 ans.

Le rêve de l'Angleterre brisé dans les dernières minutes

L'équipe de Thomas Tuchel a pris l'avantage en demi-finale après le but d'Anthony Gordon à la 55e minute. Cependant, l'Angleterre a commencé à se concentrer davantage sur la défense pour conserver son avance et n'a pas pu résister à la pression argentine en fin de rencontre.

Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute. Puis, dans le temps additionnel, Lionel Messia délivré une passe décisive pour le but de la victoire de Lautaro Martínez.

Événement

Minute

Premier but de l'Angleterre

55

But égalisateur d'Enzo Fernández

85

But de la victoire de Lautaro Martínez

90+2

Résultat final

Argentine — 2:1

Kane qualifie Messi de meilleur joueur de l'histoire

Après le match, Kane a exprimé son admiration pour le niveau de jeu de Messi, qui continue d'être décisif à 39 ans.

« En voyant ce que Messi fait à 39 ans, je ne me demande même pas si cette Coupe du Monde sera ma dernière. Messi est le meilleur joueur de l'histoire. »

Le capitaine anglais a déclaré que l'équipe avait tout fait pour neutraliser la star argentine. Mais à chaque fois que Messi touchait le ballon, il semblait revenir dans le match avec une nouvelle énergie.

« Nous avons fait tout notre possible pour l'arrêter, mais à chaque fois qu'il avait le ballon, il semblait renaître », a déclaré Kane.

Messi n'a pas marqué, mais a fait la différence

En demi-finale, Messi n'a pas trouvé le chemin des filets. Pourtant, son talent a encore fait basculer le moment décisif de la rencontre.

Le capitaine argentin a offert une passe précise pour le but victorieux de Lautaro Martínez. Selon l'AP, Messi est la figure centrale de l'attaque argentine dans ce tournoi avec huit buts et quatre passes décisives.

Ce match a prouvé une autre vérité : l'impact de Messi ne peut pas être mesuré uniquement par les buts marqués. Un seul de ses mouvements, sa vision du jeu ou une passe inattendue peut changer le destin de toute une rencontre.

Ce Mondial sera-t-il le dernier pour Kane ?

Après la défaite, des questions ont surgi sur l'avenir du capitaine anglais en sélection. Cependant, Kane a indiqué qu'il ne pensait pas encore à mettre un terme à sa carrière en Coupe du Monde.

Il a cité l'exemple de Messi à 39 ans pour souligner que l'âge n'est pas le critère décisif dans le football. L'attaquant anglais a marqué six buts dans ce tournoi et reste parmi les meilleurs buteurs.

Joueur

Buts

Lionel Messi

8

Kylian Mbappé

8

Harry Kane

6

Le bronze pour l'Angleterre, la finale pour l'Argentine

L'Angleterre affrontera désormais la France pour la troisième place. L'Argentine, quant à elle, disputera le titre mondial contre l'Espagne en finale.

La soirée à Atlanta a été une leçon difficile pour Kane et l'Angleterre. L'équipe était à quelques minutes de la finale, mais Messi a encore une fois fait parler son génie sur la grande scène.

Selon vous, Messi, 39 ans, pourra-t-il mener l'Argentine au titre mondial en finale contre l'Espagne ?

Harry KaneLionel MessiArgentineAngleterreLautaro Martinez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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