L'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollars

·24·Technologie
L'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollars

La startup Fora, qui combine les technologies modernes et les capacités de l'IA avec le secteur du voyage, a conclu avec succès son dernier cycle d'investissement. La société a levé 60 millions de dollars lors d'un tour de financement de série D, portant sa valorisation boursière à plus d'un milliard de dollars. Ce chiffre place Fora parmi les projets prestigieux ayant atteint le statut de « licorne » dans le monde technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Fondée en 2021, la plateforme Fora opère dans deux directions : d'une part, elle fournit l'infrastructure nécessaire aux utilisateurs ordinaires pour devenir des agents de voyage professionnels, et d'autre part, elle permet aux clients de planifier leurs voyages avec l'aide de conseillers qualifiés. Ce cycle d'investissement a été mené par Forerunner et Tactile Ventures. Des investisseurs majeurs tels qu'Insight Partners et Thrive Capital ont également soutenu le projet.

L'harmonie entre l'IA et le facteur humain

Les représentants de l'entreprise ont souligné qu'une grande partie du nouveau capital levé sera consacrée au développement de l'assistant IA nommé Via. Ce système aide les agents de voyage à effectuer des recherches et à accomplir des tâches administratives fastidieuses et chronophages, comme la création d'itinéraires complexes. Cela permet aux experts de se concentrer davantage sur les interactions avec les clients et l'amélioration de la qualité du service plutôt que sur les tâches techniques.

La particularité de la stratégie de Fora est qu'elle considère l'IA non pas comme un substitut à l'humain, mais comme une technologie augmentant sa productivité. Aujourd'hui, l'organisation de voyages en famille et de lunes de miel vers des destinations populaires comme le Costa Rica ou la Thaïlande est devenue courante sur la plateforme. La technologie aide les agents à préparer rapidement les meilleures offres en fonction des préférences individuelles de chaque client.

Selon les données, depuis la création de Fora, les agents de la plateforme ont réservé des voyages d'une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars. Il est remarquable que la majorité des agents utilisant le système n'avaient aucune expérience préalable dans ce secteur. Cela témoigne de la facilité d'utilisation et de l'efficacité de la plateforme.

Plans futurs et expansion

À l'avenir, l'entreprise prévoit d'augmenter sa part de marché non seulement dans les hôtels et les forfaits touristiques, mais aussi dans d'autres domaines. En particulier, grâce aux nouveaux fonds, les services seront étendus dans les secteurs suivants :

  • Planification et réservation de croisières ;
  • Organisation systématique des vols aériens ;
  • Recrutement et formation d'une nouvelle catégorie de conseillers en voyage ;
  • Expansion de la couverture des services à l'échelle mondiale.
À ce jour, Fora a réussi à lever un total de 138,5 millions de dollars d'investissements. Une telle application réussie de l'IA dans le secteur du tourisme montre que les activités des agences de voyage traditionnelles seront entièrement numérisées à l'avenir. Pour les utilisateurs et les entrepreneurs, le développement de telles plateformes mondiales peut ouvrir de nouveaux horizons pour accéder au marché international du tourisme et utiliser des services modernes.

ForaIAStartupTourismeInvestissement
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Google renomme son service NotebookLM en Gemini NotebookGoogle renomme son service NotebookLM en Gemini NotebookAujourd'hui, 21:57La plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétairesLa plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétairesAujourd'hui, 21:56Moore Threads présente l'ordinateur compact AI CubeMoore Threads présente l'ordinateur compact AI CubeAujourd'hui, 21:50Le nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentationLe nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentationAujourd'hui, 21:27Google AI Mode s'intègre désormais aux applications tiercesGoogle AI Mode s'intègre désormais aux applications tiercesAujourd'hui, 21:26Des membres du groupe de hackers dangereux Scattered Spider emprisonnés au Royaume-UniDes membres du groupe de hackers dangereux Scattered Spider emprisonnés au Royaume-UniAujourd'hui, 21:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre