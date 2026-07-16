L'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollars

La startup Fora, qui combine les technologies modernes et les capacités de l'IA avec le secteur du voyage, a conclu avec succès son dernier cycle d'investissement. La société a levé 60 millions de dollars lors d'un tour de financement de série D, portant sa valorisation boursière à plus d'un milliard de dollars. Ce chiffre place Fora parmi les projets prestigieux ayant atteint le statut de « licorne » dans le monde technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Fondée en 2021, la plateforme Fora opère dans deux directions : d'une part, elle fournit l'infrastructure nécessaire aux utilisateurs ordinaires pour devenir des agents de voyage professionnels, et d'autre part, elle permet aux clients de planifier leurs voyages avec l'aide de conseillers qualifiés. Ce cycle d'investissement a été mené par Forerunner et Tactile Ventures. Des investisseurs majeurs tels qu'Insight Partners et Thrive Capital ont également soutenu le projet.

L'harmonie entre l'IA et le facteur humain

Les représentants de l'entreprise ont souligné qu'une grande partie du nouveau capital levé sera consacrée au développement de l'assistant IA nommé Via. Ce système aide les agents de voyage à effectuer des recherches et à accomplir des tâches administratives fastidieuses et chronophages, comme la création d'itinéraires complexes. Cela permet aux experts de se concentrer davantage sur les interactions avec les clients et l'amélioration de la qualité du service plutôt que sur les tâches techniques.

La particularité de la stratégie de Fora est qu'elle considère l'IA non pas comme un substitut à l'humain, mais comme une technologie augmentant sa productivité. Aujourd'hui, l'organisation de voyages en famille et de lunes de miel vers des destinations populaires comme le Costa Rica ou la Thaïlande est devenue courante sur la plateforme. La technologie aide les agents à préparer rapidement les meilleures offres en fonction des préférences individuelles de chaque client.

Selon les données, depuis la création de Fora, les agents de la plateforme ont réservé des voyages d'une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars. Il est remarquable que la majorité des agents utilisant le système n'avaient aucune expérience préalable dans ce secteur. Cela témoigne de la facilité d'utilisation et de l'efficacité de la plateforme.

Plans futurs et expansion

À l'avenir, l'entreprise prévoit d'augmenter sa part de marché non seulement dans les hôtels et les forfaits touristiques, mais aussi dans d'autres domaines. En particulier, grâce aux nouveaux fonds, les services seront étendus dans les secteurs suivants :

Planification et réservation de croisières ;

Organisation systématique des vols aériens ;

Recrutement et formation d'une nouvelle catégorie de conseillers en voyage ;

Expansion de la couverture des services à l'échelle mondiale.

À ce jour, Fora a réussi à lever un total de 138,5 millions de dollars d'investissements. Une telle application réussie de l'IA dans le secteur du tourisme montre que les activités des agences de voyage traditionnelles seront entièrement numérisées à l'avenir. Pour les utilisateurs et les entrepreneurs, le développement de telles plateformes mondiales peut ouvrir de nouveaux horizons pour accéder au marché international du tourisme et utiliser des services modernes.