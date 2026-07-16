Google AI Mode s'intègre désormais aux applications tierces

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Google AI Mode s'intègre désormais aux applications tierces

Google a considérablement étendu les capacités de son système de recherche basé sur l'IA, AI Mode. Désormais, les utilisateurs peuvent non seulement obtenir des réponses à leurs questions, mais aussi interagir directement avec des applications externes et effectuer des tâches spécifiques via ce système. Cette mise à jour est une étape importante pour rendre l'écosystème Google plus intelligent et fonctionnel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

À ce stade, des services populaires comme Canva, Instacart et YouTube ont été intégrés à AI Mode. Cela signifie que l'utilisateur peut désormais créer des designs, commander des produits ou organiser des playlists grâce à l'IA sans passer d'une application à l'autre. Selon TechCrunch, Google cherche ainsi à gagner un avantage concurrentiel face à ChatGPT d'OpenAI et aux chatbots Claude d'Anthropic.

Automatisation des tâches quotidiennes

L'utilité pratique de cette nouvelle fonctionnalité est très élevée. Par exemple, si un utilisateur planifie une fête pour le week-end, AI Mode peut dresser une liste des produits nécessaires et, en connectant le compte Instacart, ajouter tous les ingrédients directement au panier. Il suffit ensuite d'un seul clic pour confirmer et finaliser l'achat.

Il existe également des avantages pour les professionnels du design. Si vous avez besoin d'un flyer ou d'une présentation pour un événement, vous pouvez parcourir les modèles prêts à l'emploi de Canva via AI Mode et démarrer votre projet. Il est également possible de créer des collections musicales pour les fêtes et de les enregistrer instantanément dans la bibliothèque YouTube Music.

IA et données personnelles

Google avait annoncé plus tôt cette année la possibilité de connecter des services tiers pour l'application Gemini. Le nouvel AI Mode a encore perfectionné cette expérience. Le système est désormais capable de fournir des réponses plus personnalisées en s'appuyant sur les données de la messagerie Gmail et du service Google Photos de l'utilisateur. Cela fait partie du concept de « Personal Intelligence » (intelligence personnelle).

De plus, grâce aux fonctionnalités récemment introduites, AI Mode aide également l'utilisateur à vérifier la disponibilité des produits dans les magasins à proximité. La possibilité de voir les résultats de recherche dans une fenêtre latérale et de poser des questions supplémentaires sans perdre le contexte améliore considérablement l'expérience utilisateur.

Actuellement, ces mises à jour sont déployées progressivement pour les utilisateurs aux États-Unis. Les représentants de Google ont souligné que l'entreprise travaille à élargir le cercle de ses partenaires et que des dizaines de nouvelles applications devraient être ajoutées au système prochainement. Pour les utilisateurs du monde entier, le déploiement mondial de ces fonctions portera sans aucun doute la culture du travail avec les assistants numériques à un nouveau niveau.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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