Est-il temps d'abandonner les enceintes intelligentes ? Nubia présente iMoochi, le robot de compagnie qui comprend les émotions

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Est-il temps d'abandonner les enceintes intelligentes ? Nubia présente iMoochi, le robot de compagnie qui comprend les émotions

Dans le monde de la technologie, une nouvelle génération d'appareils capables de remplacer les enceintes intelligentes traditionnelles fait son apparition. Nubia a lancé sur le marché chinois son robot compagnon inhabituel appelé iMoochi. Présenté pour la première fois par ZTE lors du salon MWC, cet appareil n'est pas qu'un simple assistant vocal, mais un « animal de compagnie » doté d'une IA capable d'établir un lien émotionnel avec l'utilisateur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

iMoochi ressemble à une peluche et son corps est recouvert d'un matériau agréable au toucher. L'aspect le plus remarquable de l'appareil est ses yeux, composés de deux écrans OLED. Grâce à ces écrans, le robot peut exprimer diverses émotions. Les moteurs intégrés lui permettent de bouger la tête, de hocher la tête et même de remuer la queue, ce qui rend ses mouvements plus vivants.

IA et analyse émotionnelle

Selon les informations d'ixbt.com, l'iMoochi est équipé de cinq capteurs tactiles, d'un capteur de mouvement à six axes et de plusieurs microphones qui détectent la direction du son. L'IA de l'appareil comprend non seulement le contenu du discours de l'utilisateur, mais analyse également l'état émotionnel dans le ton de sa voix. Le robot reconnaît son propriétaire à sa voix et mémorise l'historique des interactions au fil du temps, ce qui permet de former un caractère individuel pour chaque utilisateur.

Les développeurs ont délibérément choisi de ne pas donner au robot une voix humaine. Cela a été fait pour éviter l'effet de « vallée de l'étrange » (uncanny valley), c'est-à-dire l'inconfort causé par une ressemblance trop humaine du robot. Au lieu de cela, iMoochi communique par des ronronnements, des rires et d'autres sons caractéristiques, tout comme de vrais animaux de compagnie. Il peut également changer en fonction de la température ambiante, bâiller et proposer à son propriétaire de jouer.

Capacités techniques et prix

Le robot est équipé du Wi-Fi, de réseaux 4G et d'un module NFC pour interagir avec d'autres appareils iMoochi. La batterie de l'appareil permet une autonomie de 8 à 10 heures. Les utilisateurs peuvent suivre l'état émotionnel et les statistiques d'interaction du robot via l'application iMoochi Life.

  • Prix du modèle standard : 1699 yuans (environ 250 dollars) ;
  • Kit avec station de charge en forme de nuage : 1778 yuans (environ 262 dollars).
Bien qu'aucune vente officielle de cet appareil ne soit prévue pour le moment sur le marché ouzbek, compte tenu de l'activité des marques Nubia et ZTE dans notre pays, il ne fait aucun doute que de tels gadgets innovants attireront l'attention des passionnés de technologie locaux à l'avenir. Actuellement, iMoochi est considéré comme un compagnon idéal pour les utilisateurs qui souhaitent échapper à la solitude et qui n'ont pas la possibilité d'avoir un vrai animal de compagnie à la maison.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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