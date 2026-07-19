Maurice devient le 70e pays à rejoindre les Artemis Accords dirigés par la NASA

Maurice est officiellement devenu signataire des "Artemis Accords", une initiative promue par la NASA visant à explorer l'espace à des fins pacifiques et responsables. Le nombre de pays ayant signé cette initiative internationale atteint désormais 70. Ce document marque une nouvelle ère de coopération internationale dans le domaine de l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La cérémonie de signature a eu lieu le 17 juillet. Au nom de Maurice, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche, Navindsing Jugmohunsing, a apposé sa signature. Des responsables du département d'État américain ont assisté à l'événement, et l'administrateur adjoint de la NASA, Matt Anderson, a prononcé un discours par visioconférence. Selon ixbt.com, Maurice vise à renforcer son potentiel spatial grâce à cette étape.

Protection des océans et stratégie spatiale

Navindsing Jugmohunsing a souligné que l'adhésion à cet accord ouvre une nouvelle phase de développement des activités spatiales pour le pays. Le gouvernement mauricien souhaite utiliser les technologies spatiales principalement pour protéger les océans et les côtes, effectuer une surveillance environnementale et participer à l'élaboration des principes internationaux de gouvernance spatiale.

Il est à noter que Maurice a signé ce document seulement un jour après la Serbie. Depuis le début de 2024, le nombre de pays ayant rejoint cette initiative a augmenté de 11. Lancé en 2020 avec seulement 8 pays (dont les États-Unis), le projet s'est rapidement étendu à l'échelle mondiale, couvrant diverses régions du monde.

Principes fondamentaux du programme Artemis

Les "Artemis Accords" définissent des principes importants tels que la prévention des conflits dans l'exploration spatiale, l'utilisation rationnelle des ressources spatiales et le partage ouvert des données scientifiques. La NASA considère cet accord comme le fondement du programme Artemis. Comme on le sait, ce programme prévoit la construction de bases à long terme sur la Lune et d'assurer une présence humaine permanente sur le satellite de la Terre.

Parallèlement, une tendance intéressante est observée dans la course à l'espace. Trois pays ayant signé les "Artemis Accords" — le Sénégal, la Serbie et la Thaïlande — sont également membres du projet ILRS (International Lunar Research Station) de la Chine. Cela montre que de nombreux pays cherchent à coopérer parallèlement avec les blocs occidental et oriental dans l'exploration spatiale.

L'adhésion de petits États insulaires comme Maurice à de tels projets majeurs montre que les technologies spatiales revêtent désormais une importance stratégique non seulement pour les grandes puissances, mais aussi pour les pays en développement. Cela confirme que le rôle des données spatiales sera inestimable pour lutter contre le changement climatique et gérer les ressources naturelles à l'avenir.