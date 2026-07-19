Des batteries à l'état solide testées avec succès en Chine dans des conditions extrêmes pendant un an

·26·Technologie
Des batteries à l'état solide testées avec succès en Chine dans des conditions extrêmes pendant un an

Les batteries à l'état solide (solid-state), appelées à révolutionner le secteur de l'énergie, ont passé un test crucial de durabilité. Dans le cadre d'une expérience menée à Pékin, ce type de système de batterie stationnaire a fonctionné avec succès pendant un an au sein d'un réseau de chauffage souterrain. C'est ce que rapporte la publication Ixbt.com. rapporte ceci.

La particularité de ce test réside dans le fait que l'appareil a démontré ses capacités dans un environnement industriel réel et non en laboratoire. Durant l'hiver, les batteries ont conservé leur fonctionnalité malgré des températures atteignant 85°C et une humidité de 95 %. Ces conditions sont extrêmement dangereuses pour les batteries lithium-ion classiques, entraînant généralement une défaillance rapide.

Durabilité industrielle et performances techniques

Selon les données fournies par le Beijing Energy Group, le système a maintenu un fonctionnement stable sous une chaleur constante de 40°C à 85°C et une humidité élevée. L'objectif principal du projet était d'étudier la résistance des batteries à l'état solide face aux conditions industrielles complexes et aux effets agressifs de l'environnement.

Cette technologie a été développée par la société Pure Lithium New Energy, située dans la zone de développement économique et technologique de Yizhuang à Pékin. L'entreprise a présenté son premier système de batterie à l'état solide en 2025. Initialement destinée aux réseaux d'échange de batteries pour vélos électriques, son champ d'application s'élargit désormais.

Encore trop tôt pour les véhicules électriques

Bien que ces tests aient été concluants, les experts soulignent que ces batteries ne répondent pas encore totalement aux exigences des véhicules électriques. Pour l'industrie automobile, la durabilité n'est pas le seul facteur déterminant ; les éléments suivants sont également cruciaux :

  • Une densité énergétique élevée ;
  • L'efficacité massique (rapport poids/puissance) ;
  • La capacité de charge rapide ;
  • Un coût de production abordable ;
  • Une longue durée de vie (taux de dégradation).
Pour l'instant, le Beijing Energy Group n'a pas divulgué de détails sur la composition chimique des batteries, leur capacité énergétique totale ou les taux de dégradation après une utilisation prolongée. Cela signifie que des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que la technologie ne soit prête pour le marché de masse.

Pour des régions au climat changeant et aux étés très chauds, de telles batteries résistantes à la chaleur pourraient devenir essentielles à l'avenir. En particulier, pour l'intégration de systèmes de stockage d'énergie dans les centrales solaires photovoltaïques et les sites industriels, les batteries à l'état solide devraient devenir la solution optimale en termes de sécurité et d'efficacité.

TechnologieBatterieChineInnovationÉnergie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Fin des 11 ans d'exonération fiscale pour les batteries au lithium en ChineFin des 11 ans d'exonération fiscale pour les batteries au lithium en ChineAujourd'hui, 16:25Maurice devient le 70e pays à rejoindre les Artemis Accords dirigés par la NASAMaurice devient le 70e pays à rejoindre les Artemis Accords dirigés par la NASAAujourd'hui, 15:28Est-il temps d'abandonner les enceintes intelligentes ? Nubia présente iMoochi, le robot de compagnie qui comprend les émotionsEst-il temps d'abandonner les enceintes intelligentes ? Nubia présente iMoochi, le robot de compagnie qui comprend les émotionsAujourd'hui, 14:55Un projet de porte-conteneurs géant à propulsion nucléaire approuvé aux États-UnisUn projet de porte-conteneurs géant à propulsion nucléaire approuvé aux États-UnisAujourd'hui, 14:24Tournant historique dans l'industrie aéronautique chinoise : les avions C909 vendus à l'étranger pour la première foisTournant historique dans l'industrie aéronautique chinoise : les avions C909 vendus à l'étranger pour la première foisAujourd'hui, 13:57Début des tests de One UI 9 basé sur Android 17 pour le Samsung Galaxy A34Début des tests de One UI 9 basé sur Android 17 pour le Samsung Galaxy A34Aujourd'hui, 13:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération