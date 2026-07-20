Neymar très ému par les larmes de Messi...

La défaite 0-1 de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026 Lionel Messi a été très difficile. Neymar, ayant vu les larmes de l'Argentin après le coup de sifflet final, n'a pas pu cacher ses émotions.

L'ailier brésilien a confié avoir été profondément touché par la situation de son ancien coéquipier, soulignant qu'il aurait aimé voir Messi terminer sa carrière avec un nouveau titre mondial.

« Voir ses larmes m'a brisé le cœur »

En évoquant la tristesse de Messi après la finale, Neymar a déclaré qu'il était très dur de voir une telle scène.

« Le voir pleurer et voir les larmes dans ses yeux était vraiment déchirant. J'ai toujours voulu qu'il remporte ce trophée et qu'il termine sa carrière sur une Coupe du Monde », a déclaré le joueur brésilien.

Selon Neymar, il a pris la défaite de Messi en finale très à cœur.

« J'ai été vraiment très peiné pour lui. »

L'Argentine a perdu le titre en prolongation

En finale de la Coupe du Monde 2026, le temps réglementaire entre l'Argentine et l'Espagne s'est terminé sur un score de 0-0. Le vainqueur a été désigné lors des prolongations.

L'Espagne a gagné 1-0 grâce à un but inscrit à la 106e minute, devenant championne du monde pour la deuxième fois de son histoire.

Bien que l'Argentine ait entamé le tournoi en tant que championne en titre, elle n'a pas réussi à remporter un deuxième mondial consécutif.

Une longue amitié lie Messi et Neymar

Neymar et Messi ont joué ensemble pendant plusieurs années. Ils ont évolué au FC Barcelone, puis au PSG en France.

Au-delà de leur complicité sur le terrain, les joueurs sont connus pour leur relation étroite. C'est pourquoi les mots de Neymar ne sont pas perçus comme ceux d'un simple rival, mais comme les sentiments sincères d'un ancien coéquipier et ami.

Messi avait réalisé son rêve en 2022

Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l'Argentine. Ce sacre est devenu l'un des plus grands accomplissements de sa carrière.

En 2026, il a atteint la finale à nouveau, mais cette fois, le trophée est revenu à l'Espagne. C'est pourquoi Neymar a exprimé son souhait de voir Messi conclure sa carrière sur un nouveau titre mondial.

L'Espagne a remporté la finale, mais l'une des images les plus marquantes a été les larmes de Messi. Les mots de Neymar témoignent de la force du respect et de l'amitié entre les deux stars.