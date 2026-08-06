Les anciens employés de Spotify lèvent 10 millions de dollars pour une start-up d’IA dédiée au commerce électronique

Les anciens ingénieurs ayant créé le système de recommandations musicales de Spotify ont fondé la start-up Malachyte et levé un investissement initial de 10 millions de dollars pour développer la technologie Vector AI destinée aux achats en ligne. Selon TechCrunch, ces fonds serviront à élargir la distribution du produit et à recruter de nouveaux spécialistes. Techcrunch.com rapporte que

Sidd Motwani, Ian Anderson et Shivaditya Sinha ont auparavant participé au développement de l’infrastructure d’intelligence comportementale de la plateforme Spotify. Baptisé Vector AI, ce système est conçu non seulement pour s’appuyer sur les actions passées de l’utilisateur, mais aussi pour prédire ses intentions et ses prochaines étapes. Il fournit actuellement près de 90 % des recommandations de la plateforme musicale, qui compte plus de 800 millions d’utilisateurs.

Les problèmes des boutiques en ligne traditionnelles

Selon les fondateurs de Malachyte, la plupart des boutiques en ligne actuelles proposent la même approche à tous les clients. La personnalisation repose principalement sur l’historique des achats, la segmentation démographique ou les profils des utilisateurs connectés.

Ainsi, les clients qui visitent un site pour la première fois découvrent une vitrine générique identique pour tous, tandis que les clients réguliers reçoivent des recommandations fondées principalement sur leurs achats précédents, et non sur leurs besoins du jour. La nouvelle start-up entend résoudre ce problème en créant une expérience d’achat capable de comprendre en temps réel les intentions de chaque client.

Les capacités du Vector AI à double tête

La plateforme de l’entreprise utilise la technologie « Vector AI à double tête » pour prédire le prochain produit souhaité par un client, comprendre ses préférences générales et améliorer continuellement le système en fonction de ses actions en temps réel.

Dans une interview accordée à TechCrunch, le directeur général de Malachyte, Sidd Motwani, a souligné que le système commence à fonctionner dès le chargement de la page, à partir du contexte disponible. Selon lui, les préférences de l’utilisateur et ce qu’il cherche précisément à obtenir à cet instant sont identifiés avec précision au cours d’une seule session.

Par exemple, la recherche « bottes robustes » et deux clics sur une page de chaussures à embout en acier suffisent pour faire remonter les vêtements de travail et les gants dans la page. Aucun compte ni historique préalable n’est nécessaire, et chaque action supplémentaire affine le profil.

La direction souligne également que les détaillants disposent des informations les plus précieuses sur leurs clients, mais les utilisent rarement en temps réel. Chaque mouvement du curseur, clic, précision de recherche et ajout au panier est analysé en continu afin de déterminer plus fiablement l’intention de l’utilisateur.