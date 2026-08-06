Ford présente le nouveau pick-up électrique Fathom à 28 350 dollars

Ford a officiellement annoncé son véhicule électrique de nouvelle génération, un pick-up électrique baptisé Fathom. Son prix de départ est fixé à 28 350 dollars et devrait atteindre 29 945 dollars avec les frais de livraison. Selon ixbt.com, ce montant se situe légèrement sous le seuil financier important de 30 000 dollars que l’entreprise planifiait d’atteindre depuis 2025. Le projet est considéré comme une étape importante dans un marché automobile fortement concurrentiel. Techcrunch.com rapporte .

Ce nouveau modèle est le deuxième pick-up entièrement électrique produit en série par Ford après le F-150 Lightning, ou le troisième si l’on inclut le Ranger EV produit en série limitée dans les années 1990. Toutefois, comme de nombreux autres constructeurs automobiles ces dernières années, Ford a dû revoir à la baisse ses ambitions initiales considérables en matière de production de véhicules électriques. Malgré cela, le Fathom est important, car il sera le premier véhicule assemblé sur la nouvelle architecture Universal EV Platform (UEV) de l’entreprise, conçue pour réduire considérablement les coûts.

Politique tarifaire et production

Le directeur général de l’entreprise, Jim Farley, souhaite tirer parti de cette initiative pour prendre l’avantage face à Tesla, leader du marché, ainsi qu’aux nombreux véhicules électriques chinois compétitifs qui arrivent sur le marché américain. Le Fathom sera produit dans une usine située à Louisville, dans le Kentucky. La présentation officielle du véhicule et l’ouverture des précommandes sont prévues pour le début de 2027, tandis que les premières livraisons aux clients devraient avoir lieu à l’automne de la même année.

Le prix de départ de 28 350 dollars fixé pour le Fathom comprend uniquement une batterie standard range à base de lithium-fer-phosphate. Ford n’a pas encore révélé quelle distance le véhicule pourra parcourir avec une seule charge complète. Selon les représentants de l’entreprise, le nom Fathom a été choisi pour exprimer une compréhension approfondie des besoins des conducteurs et des motivations différentes de celles des acheteurs traditionnels de pick-up.

Caractéristiques techniques et habitacle

Les caractéristiques techniques et les logiciels du véhicule méritent également l’attention. Le Fathom sera livré avec le service Apple Maps intégré à son système d’exploitation et, selon les informations publiées jeudi, il prendra aussi en charge Android Auto et Apple CarPlay. Toutefois, il a été confirmé que le pick-up ne sera pas compatible avec la prochaine génération du système CarPlay Ultra d’Apple.

L’habitacle peut accueillir cinq personnes et offre davantage d’espace intérieur que le crossover Toyota RAV4. Le véhicule dispose également d’un grand écran tactile haute résolution et d’une clé numérique. Comme les versions F-150 Lightning et hybrides, le Fathom offrira une fonction de recharge bidirectionnelle. Chaque Fathom sera compatible avec la technologie BlueCruise, mais les acheteurs devront payer un supplément pour activer ce système d’aide à la conduite, qui ne nécessite pas de garder les mains sur le volant.