La Chine dévoile un projet d’« aile volante » pour 800 passagers

Des chercheurs chinois ont présenté le modèle aérodynamique d’un avion de ligne à configuration d’« aile volante », capable à terme de transporter plus de 800 passagers. Selon Ixbt.com, ce projet pourrait devenir l’un des axes les plus ambitieux du programme national de développement de grands avions civils. À ce sujet, Ixbt.com le rapporte .

Contrairement aux avions de ligne traditionnels, ce nouvel appareil ne possède pas de fuselage, d’ailes et d’empennage clairement séparés, mais se compose d’un vaste corps porteur intégré. Sa largeur devrait atteindre environ 85 mètres, contre 43 mètres de longueur. Ces dimensions permettent de le comparer à plusieurs célèbres appareils militaires.

Caractéristiques techniques et comparaisons

L’envergure de l’appareil conçu par les spécialistes chinois serait environ 1,6 fois supérieure à celle du bombardier stratégique américain B-2 Spirit. En matière de capacité, il dépasserait largement l’Airbus A380, actuellement le plus grand avion de ligne produit en série. L’Airbus A380 peut généralement accueillir jusqu’à 555 passagers, tandis que le nouveau concept chinois en viserait plus de 800.

Le projet est porté par le centre chinois de recherche et de développement en aérodynamique CARDC. Cet institut national a déjà participé à d’importants programmes du pays, notamment l’avion de ligne COMAC C919 et l’avion de transport Y-20. Selon les experts, le principal avantage de la configuration en « aile volante » réside dans sa grande efficacité aérodynamique.

Défis d’ingénierie et infrastructures

Dans les avions de ligne traditionnels, une grande partie du fuselage ne fait que générer de la traînée aérodynamique. Avec cette nouvelle configuration, toute la surface contribuerait à produire de la portance, ce qui pourrait théoriquement réduire la consommation de carburant lors du transport d’un grand nombre de passagers. Toutefois, la conception d’un avion civil de cette forme soulève plusieurs défis d’ingénierie complexes.

Il faudrait notamment repenser l’évacuation d’urgence de centaines de personnes, la pressurisation d’un fuselage géant, le pilotage et le maintien du confort des passagers. En outre, la largeur de 85 mètres dépasse la limite standard de 80 mètres prévue par le code d’aérodrome F de l’ICAO. Cela pourrait nécessiter une modification des infrastructures aéroportuaires à l’avenir.

La Chine développe actuellement rapidement ses programmes d’aviation civile. Outre l’avion de ligne C919 déjà produit, elle travaille également sur l’avion long-courrier à fuselage large C929, doté de 280 sièges et dont le premier vol est attendu vers 2030. Un concept d’avion de ligne supersonique C949, s’appuyant sur les technologies de l’appareil expérimental NASA X-59, est également en cours de développement.