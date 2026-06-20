8849 Tank 5 : smartphone avec projecteur, télémètre laser et batterie de 17 600 mAh

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8849 Tank 5 : smartphone avec projecteur, télémètre laser et batterie de 17 600 mAh

La marque 8849, connue pour ses appareils insolites sur le marché des smartphones durcis, a présenté le nouveau modèle Tank 5. Ce smartphone attire l'attention des passionnés de technologie non seulement par son extrême robustesse, mais aussi par son ensemble d'équipements professionnels intégrés. L'appareil promet de devenir un véritable outil universel pour les travailleurs en conditions extrêmes et les voyageurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La caractéristique principale du Tank 5 est son projecteur DLP intégré. Diffusant une image avec une résolution de 2048×1080 pixels, ce projecteur dispose de fonctions de mise au point automatique et de correction du trapèze. Avec une luminosité maximale de 220 lumens, cette technologie permet de transformer le smartphone en un cinéma compact n'importe où. Selon les données d'ixbt.com, cette fonctionnalité propulse les capacités multimédias de l'appareil à un nouveau niveau.

Les ingénieurs ont également ajouté un autre outil utile : un télémètre laser. Il permet de mesurer avec précision la distance d'objets jusqu'à 4 mètres. De plus, une puissante lampe torche de 1200 lumens est intégrée au boîtier pour une utilisation nocturne ou en camping. Un tel ensemble de fonctions fait de l'appareil un assistant inégalé dans les domaines de la construction et du tourisme.

Caractéristiques techniques et performances

Le matériel du smartphone est basé sur le processeur MediaTek Dimensity 9400e, accompagné de 18 GB de RAM et de 512 GB de stockage interne. Côté écran, aucun compromis n'a été fait : la dalle AMOLED de 6,73 pouces offre une résolution de 3200 × 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 3000 nits. Plus intéressant encore, l'appareil fonctionne sous le tout dernier système Android 16 et le fabricant promet cinq ans de mises à jour de sécurité.

Le système de caméra est également remarquable, avec trois modules de 50 mégapixels dans le bloc principal. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 32 mégapixels est disponible. Une telle résolution est rare dans le segment des smartphones durcis.

Le Tank 5 peut s'enorgueillir d'une batterie massive de 17 600 mAh. Elle prend en charge la charge rapide 120 W. De plus, le smartphone permet de charger d'autres appareils avec une puissance de 25 W (charge inversée). Naturellement, une telle source d'énergie a influencé le poids (715 grammes) et l'épaisseur (33,8 mm) de l'appareil.

Protection et fonctionnalités supplémentaires

L'appareil est totalement protégé contre la poussière et l'eau selon les normes IP68/IP69K, conçu pour fonctionner dans les conditions climatiques les plus difficiles. Les autres aspects importants du smartphone incluent :

  • les normes de communication modernes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 ;
  • le module NFC et le support de la technologie eSIM ;
  • un connecteur audio 3,5 mm et un scanner d'empreintes digitales latéral ;
  • deux boutons personnalisables selon les besoins de l'utilisateur.
Le 8849 Tank 5 est actuellement disponible sur les marchés internationaux à un prix d'environ 900 dollars. Compte tenu de la popularité des modèles précédents de la marque sur le marché ouzbek, on peut s'attendre à ce que le nouveau flagship apparaisse bientôt sur les étagères des détaillants locaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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