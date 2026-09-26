Les téléviseurs Sharp tombent en panne massivement en Chine

Des pannes massives ont touché les téléviseurs de la marque Sharp à travers la Chine, provoquant le mécontentement de milliers d'utilisateurs. Les consommateurs font face à des blocages soudains, à l'apparition d'un écran bleu (BSOD) et à l'impossibilité totale de charger le système. Cette défaillance technique illustre la dépendance des appareils électroménagers modernes aux mises à jour logicielles et les conséquences des erreurs de déploiement. Selon Ixbt.com rapporte l'information.

Selon les données d'ixbt.com, les clients observent des comportements inhabituels similaires sur leurs appareils. Certains utilisateurs se plaignent que même le redémarrage du téléviseur ne résout pas la situation. D'autres soulignent que l'appareil se fige à la dernière seconde de la publicité lors du démarrage du système, cessant ensuite totalement de répondre. Cette situation cause des désagréments majeurs dans l'utilisation quotidienne et fait perdre du temps à des millions de consommateurs.

Réponse officielle de Sharp

Suite à cet incident, de nombreux clients ont contacté la boutique en ligne officielle et le service client de l'entreprise. Les représentants de Sharp ont expliqué que cette panne massive n'est pas liée à une défaillance physique des appareils. Le problème découle d'erreurs lors du processus de mise à jour et de modernisation du système interne de l'entreprise, affectant de nombreux utilisateurs à travers le pays.

Les représentants de l'entreprise ont déclaré que l'équipe technique travaille activement à la résolution du problème et que les téléviseurs devraient retrouver leur fonctionnement normal prochainement. Cependant, les clients ont également exprimé de vives critiques concernant la qualité du service après-vente. En particulier, les utilisateurs des réseaux sociaux se sont plaints que le service client est constamment occupé et que les opérateurs raccrochent au lieu d'écouter les problèmes.

Recommandations et solutions temporaires pour les utilisateurs

Le service technique de Sharp a fermement conseillé aux consommateurs de ne pas démonter les appareils par eux-mêmes et de ne pas tenter de réinitialiser les paramètres d'usine. Néanmoins, des utilisateurs expérimentés ont trouvé des méthodes de récupération temporaires pour certains modèles et les ont partagées en ligne. Notamment :

Sur les téléviseurs dotés de la commande vocale, il est conseillé d'essayer de prononcer la commande « ouvrir les paramètres ».

Sur certains modèles, il est possible d'accéder aux paramètres rapides via le menu de sélection de la source d'entrée pour tenter de restaurer le système.

Les experts soulignent que les mises à jour logicielles à distance déployées par les fabricants ne se déroulent pas toujours sans accroc. Le cas de Sharp rappelle une fois de plus à quel point les grandes marques technologiques doivent gérer leurs serveurs et leurs processus de mise à jour avec prudence. Pour l'instant, les utilisateurs n'ont d'autre choix que d'attendre le patch final et les correctifs officiels de l'entreprise.