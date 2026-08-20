Firefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrés

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Firefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrés

Firefly Aerospace prévoit d’envoyer vers la Lune une mini-source de chaleur radioisotopique destinée à aider ses futurs atterrisseurs à survivre aux nuits lunaires extrêmement froides. Selon ixbt.com, ce système expérimental, développé par Zeno Power, sera lancé dans l’espace à bord de l’un des appareils Blue Ghost, dont la mission est prévue en 2028. Ixbt.com rapporte .

Le système baptisé Survive-the-Night sera équipé d’un élément chauffant radioisotopique à base d’américium-241. Sa puissance thermique de seulement 5 watts devrait suffire à maintenir l’électronique du module expérimental, ses systèmes de communication et son alimentation électrique à une température adéquate. Ces technologies revêtent une importance cruciale en raison des conditions extrêmement difficiles à la surface de la Lune.

L’environnement extrême de la Lune et la mission d’essai

On sait qu’une nuit lunaire dure environ 14 jours terrestres, période durant laquelle la température peut descendre jusqu’à -170 degrés Celsius dans certaines régions. Sans source de chaleur supplémentaire, l’électronique sensible et les batteries embarquées ne pourraient certainement pas résister à un refroidissement aussi long. La mission principale de cette expérience est donc très simple : cinq jours après le coucher du soleil lunaire, le module devra contacter la Terre et transmettre un signal confirmant qu’il fonctionne toujours.

Selon Tyler Bernstein, dirigeant de Zeno Power, l’appareil est extrêmement compact, avec des dimensions comparables à celles d’un dollar en argent. Toutefois, la masse et les dimensions exactes de l’ensemble expérimental ne sont pas encore divulguées. Cet essai est étroitement lié au programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA, qui encourage activement les fabricants d’atterrisseurs lunaires commerciaux à développer des technologies capables de fonctionner non seulement le jour, mais aussi la nuit.

Les futures bases et les autres participants

Ces innovations sont particulièrement pertinentes dans le cadre des projets d’infrastructures lunaires durables et de construction de futures bases. Cette mission constituera le premier vol spatial d’équipements de Zeno Power et l’une des premières tentatives d’utilisation d’une source radioisotopique commerciale de cette catégorie. En plus de tester sa technologie, l’entreprise souhaite mettre au point les procédures de certification, de transport, d’intégration et de lancement d’un équipement nucléaire à bord d’une fusée commerciale.

Zeno Power se prépare déjà à produire en série des appareils similaires. Des centaines de mini-chauffages de ce type pourraient être nécessaires à l’avenir. Parallèlement, l’entreprise développe des systèmes plus puissants capables de convertir en électricité la chaleur issue de la désintégration des isotopes grâce à des générateurs Stirling. Il convient également de noter qu’Intuitive Machines prévoit de mener une expérience similaire en 2028, tandis que la NASA a annoncé une récompense de 15 millions de dollars pour la démonstration réussie de cette technologie.

Firefly AerospaceZeno PowerLuneTechnologies spatialesNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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