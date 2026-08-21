Les smartphones Redmi K100 Pro et K100 Pro Max suscitent une forte demande

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Les smartphones Redmi K100 Pro et K100 Pro Max suscitent une forte demande

Les nouveaux appareils vedettes de Xiaomi se vendent avec un grand succès sur le marché. ixbt.com Selon ixbt.com, au cours de la première semaine suivant leur présentation, les modèles Redmi K100 Pro et Redmi K100 Pro Max ont vendu près de 95 % de leur volume initial de ventes. Ixbt.com rapporte .

Il est indiqué que les smartphones de cette série, annoncés le 11 août de cette année, ont suscité un vif intérêt auprès des acheteurs. Selon les chiffres cités par les analystes de @RDObservation, les appareils de nouvelle génération ont obtenu des résultats plusieurs fois supérieurs à ceux de la génération précédente.

Performances commerciales et rythme de croissance

À titre de comparaison, le modèle de base Redmi K100 Pro a enregistré un résultat supérieur de 70 % à celui du Redmi K90 de l’année dernière, tandis que le volume des ventes de la version plus avancée Redmi K100 Pro Max a dépassé de 135 % celui du Redmi K90 Pro Max. Auparavant, le représentant de l’entreprise, Lu Weibing, avait annoncé que la version Pro Max avait déjà amélioré de 150 % le record de la génération précédente dès le premier jour suivant sa présentation.

Les caractéristiques techniques et le matériel moderne des appareils ont joué un rôle important dans l’obtention de ces résultats élevés. Les deux smartphones de la série sont équipés de processeurs Snapdragon avancés offrant de hautes performances, ce qui garantit leur rapidité et leur fonctionnement stable.

Capacités techniques et avantages

L’autonomie constitue un autre point fort des nouveaux modèles vedettes. Le Redmi K100 Pro est notamment doté d’une batterie de 8580 mA•ч, tandis que la version K100 Pro Max intègre une batterie encore plus grande de 9070 mA•ч.

Les fabricants ont également accordé une attention particulière à la qualité sonore. Les smartphones de cette série sont équipés d’un système audio haut de gamme spécialement réglé par les experts de Bose, offrant une expérience plus immersive lors de la consommation de contenus multimédias.

Dans un contexte de forte concurrence sur le marché technologique mondial, ces résultats remarquables montrent que la marque Xiaomi répond précisément aux besoins des utilisateurs et a trouvé le juste équilibre entre prix et qualité pour ses appareils vedettes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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