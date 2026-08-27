Samsung Galaxy S26 FE dévoilé : 7 ans de support et IA

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Samsung Galaxy S26 FE dévoilé : 7 ans de support et IA

Samsung a officiellement présenté le Galaxy S26 FE, le membre le plus abordable de la famille des flagships Galaxy S26. Selon Ixbt.com, le nouvel appareil est équipé d'améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, notamment un processeur moderne de 3 nm et des capacités étendues de Galaxy AI. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Ce modèle est le premier de la famille Galaxy S26 à fonctionner sous Android 17 et One UI 9 dès sa sortie. Le fabricant a également intégré des fonctionnalités avancées, initialement réservées aux flagships plus coûteux, offrant ainsi un confort supplémentaire aux utilisateurs.

Capacités et spécifications techniques du smartphone

L'appareil est doté d'un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1900 nits. La batterie a une capacité de 4900 mAh et prend en charge la charge filaire rapide de 45 W ainsi que la charge sans fil de 15 W.

Le bloc caméra principal comprend un capteur principal de 50 MP, un module téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3x et un zoom combiné 30x, ainsi qu'un objectif ultra grand-angle de 12 MP. La caméra frontale est également équipée d'un capteur de 12 MP.

Intelligence artificielle et logiciel

Le modèle Galaxy S26 FE permet, via la fonction My FanCam, de suivre automatiquement une personne sélectionnée dans une vidéo déjà enregistrée et de la maintenir au centre du cadre. Horizon Lock maintient la stabilité de l'horizon vidéo même lorsque le smartphone pivote à 360 degrés.

De plus, le mode de prise de vue nocturne Nightography a été amélioré et la fonction Photo Assist, qui permet d'éditer des photos via des commandes textuelles, a été ajoutée. L'assistant Now Brief aide à créer des widgets d'information sur l'alimentation, la santé ou la météo en langage naturel.

L'entreprise promet sept ans de mises à jour majeures du système d'exploitation et de correctifs de sécurité pour ce modèle. Les acheteurs bénéficieront également d'un abonnement de six mois au service Google AI Pro avec 5 TB de stockage cloud.

Le nouveau Galaxy S26 FE sera disponible en trois couleurs. Le prix de la version de base avec 128 GB de stockage est de 700 dollars, avec une commercialisation prévue pour début septembre.

SamsungGalaxy S26 FEGalaxy AIAndroid 17Smartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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