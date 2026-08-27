Plan de fermeture du ciel : l'UE fournit à l'Ukraine des systèmes SAMP/T

La France et l'Italie ont conclu un accord militaire majeur visant à renforcer radicalement le système de défense aérienne de l'Ukraine. Les deux pays ont officiellement convenu de fournir à Kiev quatre systèmes de missiles sol-air (SAMP/T NG) de nouvelle génération.

La valeur totale de ce paquet de défense s'élève à environ 3 milliards d'euros. C'est ce qu'a rapporté l'influent journal italien « La Repubblica » en citant ses sources.

Source de financement et délais de livraison

Ce projet militaire d'envergure sera couvert par les fonds financiers spéciaux de l'Union européenne :

Mécanisme Ukraine Support Loan : Le financement de l'accord sera assuré par les fonds du mécanisme « Ukraine Support Loan », spécialement créé par l'Europe pour soutenir l'Ukraine en 2026-2027 ;

Logistique rapide : La partie italienne s'est engagée à finaliser le processus d'expédition des armes convenues d'ici la fin du mois d'octobre de cette année.

Missiles Aster 30 et licence : la production locale débutera en Ukraine

Le paquet d'aide militaire comprend non seulement le système lui-même, mais aussi des composants essentiels supplémentaires :