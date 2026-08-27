Plan de fermeture du ciel : l'UE fournit à l'Ukraine des systèmes SAMP/T

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Plan de fermeture du ciel : l'UE fournit à l'Ukraine des systèmes SAMP/T

La France et l'Italie ont conclu un accord militaire majeur visant à renforcer radicalement le système de défense aérienne de l'Ukraine. Les deux pays ont officiellement convenu de fournir à Kiev quatre systèmes de missiles sol-air (SAMP/T NG) de nouvelle génération.

La valeur totale de ce paquet de défense s'élève à environ 3 milliards d'euros. C'est ce qu'a rapporté l'influent journal italien « La Repubblica » en citant ses sources.

Source de financement et délais de livraison

Ce projet militaire d'envergure sera couvert par les fonds financiers spéciaux de l'Union européenne :

  • Mécanisme Ukraine Support Loan : Le financement de l'accord sera assuré par les fonds du mécanisme « Ukraine Support Loan », spécialement créé par l'Europe pour soutenir l'Ukraine en 2026-2027 ;

  • Logistique rapide : La partie italienne s'est engagée à finaliser le processus d'expédition des armes convenues d'ici la fin du mois d'octobre de cette année.

Missiles Aster 30 et licence : la production locale débutera en Ukraine

Le paquet d'aide militaire comprend non seulement le système lui-même, mais aussi des composants essentiels supplémentaires :

  • Radars et missiles intercepteurs : En plus des nouveaux systèmes, l'armée ukrainienne recevra des missiles de haute précision Aster 30 capables d'abattre des cibles aériennes, des radars modernes ainsi que toutes les pièces de rechange nécessaires aux systèmes SAMP/T ;

  • Production sous licence en Ukraine : Les pays de l'Union européenne ont officiellement autorisé le gouvernement de Volodymyr Zelensky à lancer la production sous licence des missiles Aster 30 directement sur le territoire ukrainien. Cette décision constitue une étape stratégique importante pour assurer l'indépendance militaire à long terme de Kiev.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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