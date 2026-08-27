La version web de la messagerie Max gagne en popularité sur les appareils Apple

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La version web de la messagerie Max gagne en popularité sur les appareils Apple

Le taux d'utilisation active de la version web de la messagerie Max parmi les utilisateurs d'Apple a considérablement augmenté. Selon ixbt.com, plus de 10 millions de propriétaires d'iPhone et d'iPad ont ajouté ce service à l'écran d'accueil de leurs appareils. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Selon le service de presse de l'entreprise, plus de la moitié des utilisateurs actifs de la messagerie Max sur les appareils Apple ont activé les notifications. Cela leur permet d'être informés en temps réel des messages et des appels.

Fonctionnalités de la version web

Ce format web offre aux utilisateurs un accès complet aux dernières mises à jour du service. Il inclut notamment les chaînes publiques, les stories et les fonctions de commentaires sur les publications.

Le processus d'installation de l'application Max sur l'écran d'accueil de l'appareil se compose de quelques étapes simples :

  • Ouvrir le site web.max.ru via le navigateur Safari
  • Appuyer sur le bouton « Partager » et sélectionner la section « Afficher plus »
  • Choisir l'option « Sur l'écran d'accueil » et confirmer l'action
Après ces étapes, l'icône apparaîtra. L'utilisateur devra ensuite se connecter à son compte et autoriser l'envoi de notifications.

Intégration pratique et audience

En cliquant sur une notification, l'iPhone ouvre l'application Max installée. Si l'application n'est pas présente, le système bascule automatiquement vers la version web de la messagerie.

Selon les données de l'entreprise, en août 2026, l'audience totale de la plateforme Max a dépassé les 130 millions d'utilisateurs. Actuellement, le service propose des chats, des appels audio et vidéo, des messages vocaux, le transfert de fichiers volumineux et des virements bancaires. Les chaînes d'information, les mini-applications et les chat-bots sont également en plein développement.

MaxAppleiPhoneIPadTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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