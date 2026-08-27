Star de City à Londres : Tottenham annonce le transfert d'Omar Marmoush !

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Star de City à Londres : Tottenham annonce le transfert d'Omar Marmoush !

Un transfert inattendu et sensationnel a eu lieu en Premier League. Le club londonien de Tottenham a officiellement recruté Manchester Cityet l'attaquant de l'équipe nationale d'Égypte, Omar Marmoushen prêt jusqu'à la fin de la saison.

Cet accord comprend non seulement un prêt simple, mais aussi une option d'achat pour les « Spurs », marquant une étape majeure pour renforcer l'attaque du club londonien.

Clause d'achat de 58 millions d'euros et détails du contrat

L'accord de transfert comprend les conditions financières et juridiques importantes suivantes :

  • Option d'achat : Tottenham dispose d'une clause prioritaire pour acquérir définitivement les droits du joueur à la fin du prêt pour 58 millions d'euros ;

  • Valeur marchande : Le portail renommé Transfermarkt estime actuellement la valeur réelle sur le marché des transferts de l'attaquant égyptien de 27 ans à 50 millions d'euros.

Période àManchester City et statistiques en sélection

Omar Marmoush a réussi à jouer à un haut niveau avec le géant anglais en peu de temps :

  • Résultats avec les « Cityzens » : L'attaquant avait rejoint Manchester Cityen provenance du club allemand de l'Eintracht Francfort en janvier 2025. Sous le maillot du club mancunien, il a disputé un total de 62 matchs et a marqué 16 buts ;

  • En équipe nationale d'Égypte : Leader sur la scène internationale, Marmoush a enregistré 11 buts en 55 sélections avec l'Égypte.

Désormais, le buteur égyptien est attendu comme l'un des atouts majeurs de Tottenham en Premier League et sur la scène internationale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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