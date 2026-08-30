Pourquoi le Pakhtakor a-t-il refusé de vendre le défenseur Abdumajidov à un club français ?

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Pourquoi le Pakhtakor a-t-il refusé de vendre le défenseur Abdumajidov à un club français ?

Un événement sans précédent dans l'histoire du football ouzbek a failli se produire. Le club français de Brest, pensionnaire de la prestigieuse Ligue 1, a manifesté un intérêt sérieux pour le défenseur du Pakhtakor Tachkent, Muhammadrasul Abdumajidov. Cependant, le club tachkentois n'a pas souhaité laisser partir son jeune joueur talentueux vers l'un des cinq grands championnats européens.

Les détails de ce transfert sensationnel ont été révélés par le célèbre journaliste sportif Narzulla Saydullayev.

Kamoliddin Tojiyevet son veto, une opportunité historique manquée

Il s'avère que la position de l'entraîneur principal de l'équipe a joué un rôle décisif dans l'annulation de ce transfert :

  • La décision de l'entraîneur : L'entraîneur du Pakhtakor, Kamoliddin Tojiyev, considérant Muhammadrasul Abdumajidov comme un joueur stratégique pour l'équipe, s'est personnellement opposé à son départ pour la France ;

  • Un cas rare pour le football ouzbek : Jusqu'à ce jour, la Super League d'Ouzbékistann'a vu aucun joueur local être transféré directement vers l'un des « Top 5 » championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France). Si ce transfert avait abouti, Abdumajidov serait entré dans l'histoire.

La situation en France : quel genre d'équipe est Brest ?

Le club de Brest, intéressé par Abdumajidov, affiche actuellement les statistiques suivantes dans le championnat de France :

  • Début de saison actuelle : Brest compte 2 points après 2 journées de la nouvelle saison et occupe la 10e place du classement de la Ligue 1 ;

  • Résultat de la saison dernière : L'équipe a terminé la saison précédente à la 12e place avec 39 points.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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