Le changement d'entraîneur au Real Madrid commence à porter ses fruits. Avec l'arrivée de l'expérimenté technicien portugais José Mourinho, des changements positifs majeurs sont observés dans le vestiaire et la gestion du club. Selon le prestigieux journal espagnol AS , la direction du « Club Royal » et les joueurs sont plus convaincus que jamais que le recrutement de Mourinho était la meilleure décision possible.

L'atmosphère au sein du club est radicalement différente de celle de l'ère Xabi Alonso, avec un état d'esprit psychologique et professionnel totalement renouvelé.

« Convaincre sans forcer » : quel nouveau souffle Mourinho a-t-il apporté au Real ?

Le technicien portugais, surnommé « The Special One », a commencé son travail à Madrid en réformant en profondeur les habitudes quotidiennes, les règles internes et la routine d'entraînement :

Entretiens individuels avec chaque joueur : José Mourinho a mené des discussions individuelles avec chaque membre de l'équipe, leur expliquant clairement ses attentes en termes de jeu et de responsabilités, ainsi que les objectifs fixés pour le club ;

Une nouvelle chance pour tous : Les joueurs qui ne parvenaient pas à intégrer le onze de départ, qui restaient sur le banc ou qui avaient perdu la confiance du staff ont reçu une réelle opportunité de prouver leur valeur et de gagner leur place ;

Approche psychologique : Il est noté que l'entraîneur portugais ne cherche pas à imposer ses idées tactiques par la force. Au contraire, il parvient à convaincre sincèrement les joueurs de ses visions et de sa philosophie de la gagne.

« Notre meilleur transfert, c'est Mourinho ! »

La direction et les experts du club madrilène saluent les premières semaines de Mourinho, soulignant que la réussite majeure de l'été ne concerne pas les joueurs, mais bien le poste d'entraîneur :

« Notre meilleur transfert cet été n'a pas eu lieu sur le terrain, mais sur le banc de touche », déclarent des représentants de la direction du club.

Ce début prometteur et cet environnement sain au sein de l'équipe laissent présager que le Real deviendra une force majeure dans la course au titre en La Liga et sur la scène européenne.