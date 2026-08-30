La NASA et SpaceX reportent la mission Crew-13 pour une durée indéterminée

·11·Technologie
La NASA et SpaceX reportent la mission Crew-13 pour une durée indéterminée

Les experts de la NASA et de SpaceX ont reporté la mission de l'équipage Crew-13, prévue vers la Station spatiale internationale, pour des raisons techniques. Initialement fixé à la mi-septembre, ce lancement crucial a été temporairement suspendu en raison d'une anomalie détectée dans le système de propulsion du vaisseau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon les informations d'Ixbt.com, le report du vol a été causé par une fuite d'oxydant dans le système de propulsion du vaisseau spatial Crew Dragon. Ce défaut majeur a été identifié lors des procédures de préparation pré-lancement standard, et les ingénieurs effectuent actuellement toutes les vérifications nécessaires.

À l'heure actuelle, les spécialistes analysent en profondeur toutes les données recueillies. Du temps est nécessaire pour examiner toutes les mesures de sécurité et terminer les travaux de réparation et de maintenance requis.

La nouvelle date de lancement sera annoncée ultérieurement

Selon les plans initiaux, l'agence NASA avait indiqué que la mission Crew-13 ne partirait pas vers la Station spatiale internationale avant le 12 septembre. Cependant, le problème technique survenu a contraint à modifier ce calendrier, et aucune nouvelle date n'a été annoncée pour le moment.

Les experts ont déclaré qu'une nouvelle date de lancement serait officiellement annoncée une fois tous les travaux terminés. La sécurité étant la priorité absolue dans les vols spatiaux, de telles mesures de précaution sont strictement appliquées.

Cette mission comprend une équipe internationale composée d'experts expérimentés. L'équipage se compose du cosmonaute de Roskosmos Sergey Teteryatnikov, des astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney, ainsi que du représentant de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk.

Conformément aux plans approuvés, Jessica Watkins a été nommée commandant du vaisseau. Luke Delaney occupera le poste de pilote, tandis que Sergey Teteryatnikov et Joshua Kutryk participeront au vol en tant que spécialistes de mission.

NASASpaceXCrew DragonStation spatiale internationaleEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'appareil attendu par les fans d'Apple : l'iPhone pliable sera présentéL'appareil attendu par les fans d'Apple : l'iPhone pliable sera présentéAujourd'hui, 17:54SpaceX Falcon Heavy a lancé avec succès le nouveau télescope Nancy Grace Roman dans l'espaceSpaceX Falcon Heavy a lancé avec succès le nouveau télescope Nancy Grace Roman dans l'espaceAujourd'hui, 17:27Huawei lance son système d'exploitation HarmonyOS sur le marché internationalHuawei lance son système d'exploitation HarmonyOS sur le marché internationalAujourd'hui, 14:53Starship V3 réduira considérablement le coût des vols spatiauxStarship V3 réduira considérablement le coût des vols spatiauxAujourd'hui, 13:50Les propriétaires de Samsung Galaxy S26 Ultra mécontents de la version One UI 9 Beta 7Les propriétaires de Samsung Galaxy S26 Ultra mécontents de la version One UI 9 Beta 7Aujourd'hui, 13:30Le lancement du Poco X8 5G avec une batterie de 9000 mAh aura lieu le 4 septembreLe lancement du Poco X8 5G avec une batterie de 9000 mAh aura lieu le 4 septembreAujourd'hui, 12:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8