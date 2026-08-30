La NASA et SpaceX reportent la mission Crew-13 pour une durée indéterminée

Les experts de la NASA et de SpaceX ont reporté la mission de l'équipage Crew-13, prévue vers la Station spatiale internationale, pour des raisons techniques. Initialement fixé à la mi-septembre, ce lancement crucial a été temporairement suspendu en raison d'une anomalie détectée dans le système de propulsion du vaisseau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon les informations d'Ixbt.com, le report du vol a été causé par une fuite d'oxydant dans le système de propulsion du vaisseau spatial Crew Dragon. Ce défaut majeur a été identifié lors des procédures de préparation pré-lancement standard, et les ingénieurs effectuent actuellement toutes les vérifications nécessaires.

À l'heure actuelle, les spécialistes analysent en profondeur toutes les données recueillies. Du temps est nécessaire pour examiner toutes les mesures de sécurité et terminer les travaux de réparation et de maintenance requis.

La nouvelle date de lancement sera annoncée ultérieurement

Selon les plans initiaux, l'agence NASA avait indiqué que la mission Crew-13 ne partirait pas vers la Station spatiale internationale avant le 12 septembre. Cependant, le problème technique survenu a contraint à modifier ce calendrier, et aucune nouvelle date n'a été annoncée pour le moment.

Les experts ont déclaré qu'une nouvelle date de lancement serait officiellement annoncée une fois tous les travaux terminés. La sécurité étant la priorité absolue dans les vols spatiaux, de telles mesures de précaution sont strictement appliquées.

Cette mission comprend une équipe internationale composée d'experts expérimentés. L'équipage se compose du cosmonaute de Roskosmos Sergey Teteryatnikov, des astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney, ainsi que du représentant de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk.

Conformément aux plans approuvés, Jessica Watkins a été nommée commandant du vaisseau. Luke Delaney occupera le poste de pilote, tandis que Sergey Teteryatnikov et Joshua Kutryk participeront au vol en tant que spécialistes de mission.