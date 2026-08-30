Un show spectaculaire à 39 ans : Messi signe son premier quadruplé avec l'Inter Miami

Dans le cadre du championnat régulier de la MLS aux États-Unis, le match Inter Miami— Montréal (7-1) est devenu le théâtre d'une nouvelle démonstration de force de la légende du football mondial, Lionel Messi. L'attaquant argentin de 39 ans a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive, assurant une victoire écrasante à son équipe.

Ce match Lionel Messia été enregistré comme son premier quadruplé officiel sous les couleurs de l'Inter Miami, marquant l'une des pages les plus brillantes de sa carrière.

Une première depuis l'époque du FC Barcelone : le 8e quadruplé de Messi

Ce record personnel de Messi a établi de nouvelles références dans l'histoire du football :