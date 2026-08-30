Un show spectaculaire à 39 ans : Messi signe son premier quadruplé avec l'Inter Miami

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Un show spectaculaire à 39 ans : Messi signe son premier quadruplé avec l'Inter Miami

Dans le cadre du championnat régulier de la MLS aux États-Unis, le match Inter Miami— Montréal (7-1) est devenu le théâtre d'une nouvelle démonstration de force de la légende du football mondial, Lionel Messi. L'attaquant argentin de 39 ans a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive, assurant une victoire écrasante à son équipe.

Ce match Lionel Messia été enregistré comme son premier quadruplé officiel sous les couleurs de l'Inter Miami, marquant l'une des pages les plus brillantes de sa carrière.

Une première depuis l'époque du FC Barcelone : le 8e quadruplé de Messi

Ce record personnel de Messi a établi de nouvelles références dans l'histoire du football :

  • 8e quadruplé en carrière : Le duel contre Montréal est devenu le huitième match de la carrière professionnelle de Lionel Messi où il inscrit au moins 4 buts ;

  • Une première depuis 2020 : L'attaquant avait réalisé son dernier quadruplé le 22 février 2020 sous le maillot du FC Barcelone contre Eibar (5-0) en Liga. Plus de 6 ans après, il réitère cette performance sur les terrains de la MLS ;

  • Passe décisive pour Suárez : Messi ne s'est pas contenté de marquer, il a également délivré une superbe passe décisive à son coéquipier et ami de longue date, Luis Suárez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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