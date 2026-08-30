Navbahor élimine Nasaf de la Coupe grâce à un but de Jiyanov !

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Navbahor élimine Nasaf de la Coupe grâce à un but de Jiyanov !

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan ont offert aux fans un véritable match de coupe classique. À Namangan, deux géants du pays, Navbahor et le club de Nasaf de Qarshi, se sont affrontés pour une place en quarts de finale.

Bien que les deux équipes aient mené un combat équilibré et prudent tout au long du match, le véritable point culminant de la rencontre a eu lieu dans les dernières minutes ajoutées par l'arbitre.

Un but à la 90+2e minute et l'héroïsme de Jiyanov

Les événements clés qui ont décidé du sort du match :

  • Le coup décisif : Alors que le temps réglementaire du match se terminait sur un score de 0-0, à la 90+2e minute, l'ailier rapide des « Faucons » Ruslanbek Jiyanov a profité d'une faille dans la défense adverse pour envoyer le ballon dans le but d'Abduvohid Ne’matov, offrant ainsi la victoire à son équipe ;

  • Qualification pour les quarts de finale : Grâce à cette victoire dramatique et déterminée sur le score de 1-0, Navbahor s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan. Les « Dragons » sont contraints d'arrêter leur parcours en coupe dès les huitièmes de finale.

Feuille de match et compositions

  • Coupe d'Ouzbékistan. Huitièmes de finale

  • Navbahor — Nasaf 1:0

  • But : Ruslanbek Jiyanov (90+2).

  • Navbahor : Otkir Yusupov, Saidazmat Mirsaidov (Jasurbek Jaloliddinov, 56), Ruslanbek Jiyanov, Diyor Kholmatov, Teddy Benjamin, Asadbek Rakhimjonov, Umar Adhamzoda, Vanya Ilic (Muhammadali Usmonov, 56), Joel Kojo (Husayn Norchaev, 56), Giorgi Jerenaia, Muhammadqodir Hamraliev.

  • Nasaf : Abduvohid Nematov, Golib Gaybullayev, Sardorbek Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Yusuf Otubanjo, Dilshod Murtazayev, Abbosjon Gulomov, Umarbek Eshmurodov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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