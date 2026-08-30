L'Ouzbékistan et la Biélorussie élargissent leur coopération militaire : détails des négociations à Minsk

Une réunion importante consacrée au renforcement de la coopération militaire entre la République d'Ouzbékistan et la République de Biélorussie s'est tenue à Minsk. Selon le service de presse du Comité exécutif de la CEI, les perspectives de développement des relations de défense entre les deux pays ont été examinées lors du dialogue.

Les négociations ont réuni le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, ainsi que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ouzbékistan en Biélorussie, également représentant permanent auprès des organes statutaires de la CEI, Nuriddin Mamajonov.

Nouvelles étapes dans le domaine militaire : qu'a-t-on discuté lors du dialogue à Minsk ?

Au cours de la réunion, les parties se sont concentrées sur les aspects importants suivants concernant la défense et la sécurité :