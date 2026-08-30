L'Ouzbékistan et la Biélorussie élargissent leur coopération militaire : détails des négociations à Minsk

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L'Ouzbékistan et la Biélorussie élargissent leur coopération militaire : détails des négociations à Minsk

Une réunion importante consacrée au renforcement de la coopération militaire entre la République d'Ouzbékistan et la République de Biélorussie s'est tenue à Minsk. Selon le service de presse du Comité exécutif de la CEI, les perspectives de développement des relations de défense entre les deux pays ont été examinées lors du dialogue.

Les négociations ont réuni le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, ainsi que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ouzbékistan en Biélorussie, également représentant permanent auprès des organes statutaires de la CEI, Nuriddin Mamajonov.

Nouvelles étapes dans le domaine militaire : qu'a-t-on discuté lors du dialogue à Minsk ?

Au cours de la réunion, les parties se sont concentrées sur les aspects importants suivants concernant la défense et la sécurité :

  • Perspectives de coopération militaire : Les parties ont examiné l'état actuel de la coopération militaire entre l'Ouzbékistan et la Biélorussie et ont discuté en détail des possibilités de la renforcer et de l'amener à un nouveau niveau ;

  • Confiance dans l'élargissement des relations : Les participants à la réunion ont exprimé leur ferme conviction que le partenariat militaire entre les deux pays continuera de s'élargir de manière cohérente à l'avenir ;

  • Détails des orientations et des accords : Il est noté que les clauses spécifiques des accords devant être signés et les détails pratiques des domaines de coopération n'ont pas encore été divulgués.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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