Les États-Unis rejettent le plan de l'Arabie saoudite contre les Houthis

·5·Monde
Les États-Unis rejettent le plan de l'Arabie saoudite contre les Houthis

Des rapports indiquent que les États-Unis ont rejeté la demande de l'Arabie saoudite pour que Washington dirige des opérations militaires contre les Houthis au Yémen. Plusieurs sources ont rapporté cette information en citant la chaîne de télévision israélienne KAN.

Washington a exprimé sa volonté de soutenir une éventuelle opération saoudienne, mais a précisé qu'il ne dirigerait pas directement l'opération.

Pourquoi les États-Unis ne dirigent-ils pas l'opération ?

Selon les rapports, l'une des raisons principales est la situation actuelle en mer Rouge.

Les sources soulignent qu'à ce stade, les Houthis ciblent davantage les navires liés à l'Arabie saoudite que les navires américains. Cette situation a pu accroître la prudence de Washington quant à son implication directe dans une nouvelle campagne militaire.

Washington peut soutenir les actions saoudiennes, mais ne souhaite pas les diriger directement.

L'Arabie saoudite compte-t-elle sur ses propres forces ?

Riyad accorde une attention croissante à la question de la sécurité en mer Rouge ces dernières semaines. En août, il a été rapporté qu'une coalition maritime multinationale dirigée par l'Arabie saoudite avait été formée pour protéger le trafic maritime en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb.

Parallèlement, des rapports indiquent que les États-Unis n'ont pas pris d'engagement militaire direct dans cette initiative.

La situation en mer Rouge reste tendue

Des rapports font état d'une intensification des attaques des Houthis contre des navires liés à l'Arabie saoudite ces derniers mois. Cela a accéléré les efforts de Riyad pour renforcer les mesures de protection des routes maritimes.

Il a également été rapporté que l'attention principale des États-Unis est actuellement concentrée sur d'autres tensions au Moyen-Orient, notamment la situation liée à l'Iran.

La question principale est maintenant : quelle voie Riyad va-t-il choisir ?

Le refus des États-Unis de diriger l'opération pourrait influencer les prochaines étapes de l'Arabie saoudite.

D'une part, Riyad cherche à protéger le trafic maritime en mer Rouge et à réduire la menace des Houthis. D'autre part, dans le contexte des tensions régionales actuelles, la possibilité de compter sur une implication militaire directe des États-Unis est limitée.

C'est pourquoi les activités futures de l'initiative maritime multinationale dirigée par l'Arabie saoudite revêtent une importance capitale.

Les États-Unis ont déclaré soutenir Riyad, mais ont choisi de ne pas diriger eux-mêmes une éventuelle opération contre les Houthis. La prochaine décision de l'Arabie saoudite pourrait influencer la situation dans la région.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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