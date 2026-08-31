La NASA envoie trois nouveaux hélicoptères Skyfall sur Mars

La NASA et l'entreprise américaine AeroVironment ont lancé le développement de trois nouveaux hélicoptères nommés Skyfall, destinés à être envoyés sur la Planète rouge. Selon ixbt.com, ces appareils sont une évolution logique des technologies de l'appareil légendaire Ingenuity, conçus pour rechercher des gisements de glace à la surface de la planète et faire passer la recherche scientifique à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Le contrat pour la conception et la fabrication des nouveaux engins spatiaux a été signé par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, mais la valeur financière de l'accord n'a pas encore été divulguée. Les experts soulignent que les hélicoptères Skyfall seront légèrement plus grands que leur prédécesseur et seront équipés de rotors étendus pour transporter des équipements scientifiques plus lourds dans l'atmosphère extrêmement ténue de Mars.

Capacités techniques et nouveaux instruments scientifiques

Le poids de chaque appareil Skyfall sera d'environ 2,5 à 2,7 kilogrammes ; à titre de comparaison, Ingenuity pesait environ 1,8 kg. Le principal instrument scientifique des nouveaux hélicoptères est un géoradar à antenne flexible, capable d'analyser la structure du sol à une profondeur de 12 à 60 centimètres. Cela permettra aux scientifiques de localiser et d'étudier avec succès les couches de glace de surface.

Il est également prévu que les appareils soient équipés de caméras haute résolution, de dosimètres et de capteurs de température. Un panneau solaire élargi servira à alimenter en continu la nouvelle électronique puissante et les équipements scientifiques. Contrairement à Ingenuity, chaque Skyfall disposera d'un système de communication directe avec les engins spatiaux en orbite martienne, garantissant ainsi leur autonomie opérationnelle.

Livraison autonome et missions futures

Alors que le premier hélicoptère martien était arrivé fixé sous le rover Perseverance, les appareils Skyfall seront envoyés de manière autonome, sans rover lourd. Par conséquent, la NASA devra développer un processus spécifique pour la livraison, le déploiement et les tests initiaux de ces dispositifs. Les trois hélicoptères exploreront conjointement différentes régions de Mars, permettant de collecter plus rapidement des données sur le relief complexe et la structure de la surface.

Cette mission est prévue pour la fin de 2028, à l'aide d'une fusée équipée d'un système de propulsion nucléaire-électrique. Le projet devrait démontrer en pratique les capacités de reconnaissance scientifique d'une flotte de petits appareils volants autonomes et marquer une étape importante pour les technologies testées par Ingenuity.