La 3e journée de la Süper Lig turque promet d'être passionnante pour les fans de football ouzbeks. Dans le cadre de cette journée, le club stambouliote de Başakşehir accueille Kasımpaşa sur son terrain. La feuille de match officielle publiée avant cette rencontre, qui débutera à 23h30 heure de Tachkent, a ravi tous les supporters ouzbeks.

L'attaquant vedette de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov ainsi que l'ailier talentueux Abbosbek Fayzullayev seront titulaires dès les premières minutes pour Başakşehir.

Duo ouzbek en attaque : Les compositions sont connues

Le staff technique de Başakşehir a choisi son schéma offensif le plus fort pour le match contre Kasımpaşa :

Composition de Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opéri, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov , Fayzullayev , Bozok;

Opportunités tactiques : Le sens du but de Shomurodov dans l'axe ainsi que la vitesse et la créativité de Fayzullayev sur les ailes devraient considérablement augmenter le potentiel offensif de Başakşehir.

Une lutte importante pour la victoire lors de la 3e journée

Dans ce derby d'Istanbul, les trois points sont cruciaux pour les deux équipes :

Compétition : Başakşehir, prétendant aux premières places en ce début de saison, vise la victoire devant ses supporters ;

Grande confiance envers nos légionnaires : La présence simultanée des deux joueurs ouzbeks dans le onze de départ témoigne de leur importance dans l'équipe et de la grande confiance du staff technique.

Feuille de match