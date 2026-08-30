Premier League, 2e journée : Sunderland bat Fulham, Leeds et Brentford se neutralisent

Les rencontres de la 2e journée de Premier League ont été marquées par une intensité remarquable. Sunderland, de retour dans l'élite, a remporté une victoire cruciale à domicile face à Fulham. À Elland Road, Leeds et Brentford se sont quittés sur un score de parité.

Ces résultats ont entraîné des changements significatifs dans le haut et le bas du classement.

Le but décisif d'Isidor et la défaite de Fulham

Le duel au Stadium of Light a été très disputé :

Un héros sorti du banc : Entré en jeu à la 65e minute pour Sunderland, Wilson Isidor a trouvé le chemin des filets dix minutes plus tard, à la 75e, inscrivant l'unique but de la rencontre (1:0) ;

Situation au classement : Grâce à cette victoire, Sunderland compte désormais 3 points et remonte à la 11e place. Fulham, toujours sans point, stagne à la 17e position.

Match nul 1-1 à Elland Road : Calvert-Lewin sauve Leeds

Le choc entre Leeds et Brentford a tenu toutes ses promesses pour les supporters :

Domination en première période : Les visiteurs ont pris l'avantage à la 41e minute grâce à un but de Kevin Schade ;

La réponse des locaux : À la 79e minute, Dominic Calvert-Lewin a égalisé, sauvant Leeds de la défaite — 1:1 ;

Classement : Les deux équipes totalisent 4 points, Brentford occupe la 4e place et Leeds la 7e.

Feuilles de match et compositions