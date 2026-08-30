Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a fait une déclaration officielle concernant un éventuel sommet tripartite impliquant le dirigeant russe Vladimir Poutine, le président élu des États-Unis Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le représentant du Kremlin a souligné qu'une réunion de ce niveau ne pourrait avoir lieu que pour officialiser des accords concrets et prêts à être signés, et non pour de simples discussions.

Cette question est revenue à l'ordre du jour après que la publication américaine influente Axios a rapporté qu'une proposition de sommet tripartite avait été avancée lors de la visite à Moscou du directeur de la CIA John Ratcliffe.

« Les accords ne sont pas de simples transactions » : les déclarations clés de Dmitri Peskov

Le responsable du Kremlin a souligné les points importants suivants concernant la réunion des trois dirigeants :

L'objectif unique de la rencontre : « Une telle réunion ne peut avoir lieu que pour enregistrer et officialiser des accords. Les accords ne sont pas de simples transactions. Il s'agit d'un processus de règlement complexe composé de très nombreux détails », a déclaré Peskov ;

Pas de discussions, mais une décision finale : Il a été indiqué qu'il est inutile que les présidents se rencontrent simplement pour discuter des détails ; ils ne peuvent s'asseoir à la même table que pour conclure le processus et finaliser les accords ;

Critique de la position de Kiev : Le représentant du Kremlin a souligné que la partie ukrainienne ne souhaite pas actuellement s'engager dans un véritable processus de règlement et de compromis.

L'initiative du chef de la CIA à Moscou

Rappelons que plus tôt, le média américain Axios avait écrit que le directeur de la CIA, John Ratcliffe, avait pris l'initiative d'organiser un grand sommet avec la participation de Trump, Poutine et Zelensky lors de sa visite à Moscou. Cependant, la réponse officielle de la partie russe à cette proposition n'avait pas été divulguée.