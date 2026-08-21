Huawei Pura X View : un nouveau smartphone au format inhabituel dévoilé

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Huawei Pura X View : un nouveau smartphone au format inhabituel dévoilé

Selon ixbt.com, le smartphone Huawei Pura X View, qui se distingue par sa forme unique sur le marché mobile actuel, a été présenté. Cet appareil se démarque nettement des gadgets allongés traditionnels aujourd’hui répandus par son expérience de jeu et son design, au point d’être comparé aux téléphones pliables. Comme le rapporte Ixbt.com dans une publication.

Le nouveau modèle attire l’attention avec son boîtier très large et bas. Les fabricants ont adopté une approche totalement inédite, et une solution aussi originale n’existe chez aucune autre marque sur le marché. Les utilisateurs tiennent ainsi entre leurs mains un appareil mobile aux proportions totalement différentes.

Écran et caractéristiques techniques

L’appareil est équipé d’un écran OLED de 6,39 pouces au format 16:9,5. Il s’agit d’une proportion inhabituelle par rapport aux écrans modernes, hauts et étroits. L’écran offre une définition de 2232×1320 pixels, tandis que les bordures ont été réduites au minimum.

L’écran impressionne non seulement par ses dimensions, mais aussi par sa qualité. Sa luminosité maximale atteint 6500 nits, ce qui permet de lire confortablement les informations même en plein soleil. Bien que sa diagonale paraisse plus petite sur le papier que celle de certains flagships modernes de 6,9 pouces, sa largeur améliore le confort d’utilisation.

Performances et batterie

Sur le plan technique, le Huawei Pura X View dispose également d’une base solide. Selon les informations disponibles, le smartphone embarque un processeur Kirin 9030S, 12 GB de mémoire vive et jusqu’à 1 TB de stockage interne. Le système d’exploitation choisi est HarmonyOS 7.

Étonnamment, malgré une épaisseur de seulement 6,68 millimètres, l’appareil pèse 201 grammes. Les ingénieurs ont réussi à intégrer dans ce boîtier fin une imposante batterie de 7000 mAh.

Appareils photo et confort d’utilisation

L’appareil entend également se faire une place parmi les meilleurs en matière de photographie. Son bloc photo principal comprend trois modules de 50 mégapixels chacun. Cette configuration permet de prendre des photos de qualité et d’enregistrer des vidéos dans diverses conditions.

Les spécialistes soulignent qu’un boîtier aussi large est particulièrement pratique pour regarder des vidéos, lire des textes et parcourir des pages web. Même s’il ne s’agit pas d’un appareil pliable, il peut dans une certaine mesure offrir le confort d’un grand écran caractéristique des gadgets pliables.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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