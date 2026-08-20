Huawei Pura X View : le premier smartphone monobloc à écran unique en son genre dévoilé

Alors qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des appareils à écran non allongé sur le marché mobile moderne, Huawei a présenté un gadget doté d’une solution originale. Selon ixbt.com, l’entreprise a dévoilé son nouveau smartphone Huawei Pura X View et l’a présenté comme le premier appareil monobloc au monde équipé d’un écran au format large. Ce gadget s’adresse notamment aux utilisateurs qui aiment regarder des vidéos, jouer, lire des livres et travailler avec du contenu. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L’un des principaux atouts de l’appareil réside dans ses dimensions et le format de son écran. Le smartphone est équipé d’un écran OLED de 6,39 pouces affichant un ratio de 16 : 9,5 et une résolution de 2232 × 1320 pixels. Contrairement à la plupart des smartphones allongés actuels, ce nouveau modèle est nettement plus large. Cela augmente considérablement la surface utile lors du visionnage de contenus en mode paysage.

Design remarquable et caractéristiques techniques

L’écran occupe 96,1 % de la face avant, tandis que ses bordures ne mesurent que 1,05 mm. Il se distingue également par sa luminosité maximale, qui atteint 6500 nits. Le smartphone associe avec succès un boîtier ultrafin et une grande batterie : malgré une capacité de 7000 mAh, son épaisseur ne dépasse pas 6,68 mm et son poids atteint seulement 201 g.

L’appareil fonctionne sous le dernier système d’exploitation HarmonyOS 7. L’interface logicielle a été entièrement adaptée à l’écran plus large, ce qui facilite le multitâche, la lecture de textes et le jeu. En réalité, Huawei semble avoir transposé le concept du modèle pliable Pura X de 2025 dans un boîtier monobloc traditionnel.

Date de sortie et coloris

Huawei n’ayant pas encore révélé tous les détails techniques de son nouveau smartphone, les informations disponibles reposent sur des données d’initiés. Selon Digital Chat Station, ce modèle phare sera équipé d’un processeur de la famille Kirin 9, d’une batterie de 7000 mAh et d’un triple appareil photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique.

Le Huawei Pura X View sera proposé en quatre coloris : rouge, gris, blanc et noir. Les réservations pour les premières commandes ont déjà commencé sur le marché chinois. À partir du 28 août de cette année, le smartphone sera présenté dans les magasins et passera à la phase de précommande officielle. Son prix n’a pas encore été communiqué.