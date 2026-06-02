Huawei Mate 90 : Le premier smartphone à surmonter les limites de la loi de Moore

De nouvelles informations concernant la date de sortie de la série Huawei Mate 90 sont apparues en ligne. Selon l'initié chinois Fix Focus Digital, l'entreprise revient à son calendrier traditionnel de lancement de smartphones après avoir stabilisé la production de ses puces mobiles. Les nouveaux fleurons devraient arriver sur le marché beaucoup plus tôt que prévu. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les fuites, la série Mate 90 pourrait apparaître sur les étagères des magasins dès la fin septembre 2026. C'est nettement plus tôt que d'habitude, car les modèles de la génération précédente étaient généralement commercialisés vers la fin novembre. L'annonce officielle a de fortes chances d'avoir lieu avant même le début des ventes.

La source note que l'accélération du calendrier est due à l'amélioration de la situation concernant les solutions système sur puce propriétaires de Huawei. Auparavant, l'un des dirigeants de l'entreprise, He Tingbo, avait évoqué des plans visant à augmenter les performances des processeurs Kirin 5G cette année grâce à une nouvelle technologie de « Logic Folding ».

Le « Logic Folding » est un concept d'optimisation multi-niveaux des puces introduit par Huawei dans le cadre de la loi d'échelle de Tau. Il vise à surmonter les limites physiques de la loi de Moore et à contourner les sanctions technologiques sans nécessiter une transition immédiate vers des processus de fabrication physique plus complexes.

De plus, il est rapporté que Huawei prépare de nouveaux accessoires pour la prochaine série Mate 90 qui porteront la photographie au zoom au niveau des appareils photo professionnels. Dans ce contexte, l'entreprise est revenue à un cycle régulier de sortie de smartphones. Alors que la série Enjoy 90 a fait ses débuts en mars, la gamme Enjoy 100, dotée de batteries haute capacité, est attendue d'ici la fin de l'année.