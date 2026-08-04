La NASA confirme que la mission Crew-13 décollera à temps et sans problème

·30·Technologie
La NASA confirme que la mission Crew-13 décollera à temps et sans problème

Selon Ixbt.com, l’agence rapporte.

Comme le rapporte Ixbt.com, Dana Weigel, spécialiste de la NASA chargée de superviser les programmes en orbite terrestre basse, a dévoilé les détails de ce vol lors d’une conférence de presse à Houston. Selon elle, le vol du vaisseau Crew Dragon Grace vers l’ISS est prévu pour la mi-septembre de cette année, et les préparatifs se déroulent normalement.

Équipage international et voyage dans l’espace

Dans le cadre de cette mission, des représentants de plusieurs pays doivent rejoindre l’orbite. L’équipage de Crew-13 comprendra le cosmonaute de Roscosmos Sergey Teteryatnikov, les astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney, ainsi que le représentant de l’Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk.

Les experts soulignent que le vol de représentants de différents pays à bord d’un même vaisseau spatial constitue un exemple remarquable de coopération internationale. Le bon déroulement des préparatifs joue également un rôle important pour garantir la sécurité et la stabilité de la mission.

Invitation de spécialistes russes

Joel Montalbano, responsable du programme ISS de la NASA, a également indiqué que des représentants de Roscosmos avaient été officiellement invités à prendre part à ce vol du Crew Dragon. Il a expliqué que ce type d’invitation constitue une pratique courante de coopération entre les agences spatiales.

Montalbano a toutefois ajouté que la participation de responsables russes à cet événement pourrait être limitée, le lancement du vaisseau cargo Progress depuis le cosmodrome de Baïkonour étant prévu en septembre. Malgré cela, les échanges de travail entre les deux parties se poursuivent comme prévu.

NASACrew-13ISSCrew DragonEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Base Power lève encore 1 milliard de dollars pour ses batteries domestiquesBase Power lève encore 1 milliard de dollars pour ses batteries domestiquesAujourd'hui, 17:22EON veut accélérer les échanges mondiaux de données grâce aux lasers spatiauxEON veut accélérer les échanges mondiaux de données grâce aux lasers spatiauxAujourd'hui, 17:21Razer dévoile ses premiers claviers gaming à switches magnétiquesRazer dévoile ses premiers claviers gaming à switches magnétiquesAujourd'hui, 16:55Bending Spoons rachète Airtable pour 1,28 milliard de dollarsBending Spoons rachète Airtable pour 1,28 milliard de dollarsAujourd'hui, 16:52Sous la pression de Starlink, l’opérateur de satellites Hughes fait failliteSous la pression de Starlink, l’opérateur de satellites Hughes fait failliteAujourd'hui, 15:56L’application Telegram retirée temporairement de l’App Store puis réintégréeL’application Telegram retirée temporairement de l’App Store puis réintégréeAujourd'hui, 14:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées