Selon Ixbt.com, l’agence rapporte.

Comme le rapporte Ixbt.com, Dana Weigel, spécialiste de la NASA chargée de superviser les programmes en orbite terrestre basse, a dévoilé les détails de ce vol lors d’une conférence de presse à Houston. Selon elle, le vol du vaisseau Crew Dragon Grace vers l’ISS est prévu pour la mi-septembre de cette année, et les préparatifs se déroulent normalement.

Équipage international et voyage dans l’espace

Dans le cadre de cette mission, des représentants de plusieurs pays doivent rejoindre l’orbite. L’équipage de Crew-13 comprendra le cosmonaute de Roscosmos Sergey Teteryatnikov, les astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney, ainsi que le représentant de l’Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk.

Les experts soulignent que le vol de représentants de différents pays à bord d’un même vaisseau spatial constitue un exemple remarquable de coopération internationale. Le bon déroulement des préparatifs joue également un rôle important pour garantir la sécurité et la stabilité de la mission.

Invitation de spécialistes russes

Joel Montalbano, responsable du programme ISS de la NASA, a également indiqué que des représentants de Roscosmos avaient été officiellement invités à prendre part à ce vol du Crew Dragon. Il a expliqué que ce type d’invitation constitue une pratique courante de coopération entre les agences spatiales.

Montalbano a toutefois ajouté que la participation de responsables russes à cet événement pourrait être limitée, le lancement du vaisseau cargo Progress depuis le cosmodrome de Baïkonour étant prévu en septembre. Malgré cela, les échanges de travail entre les deux parties se poursuivent comme prévu.