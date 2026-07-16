SpaceX construit la tour Mechazilla à Cap Canaveral avec la grue la plus puissante du monde

·1·Technologie
SpaceX construit la tour Mechazilla à Cap Canaveral avec la grue la plus puissante du monde

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a accéléré les travaux de construction d'une nouvelle rampe de lancement pour Starship, la plus grande fusée de l'histoire de l'humanité. Sur le site du Kennedy Space Center, la grue Liebherr LR 13000, dotée de la plus grande capacité de levage au monde, a été déployée et vient de terminer l'installation du sixième module de l'immense tour de service. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les observateurs de NASASpaceflight, les travaux sur le complexe de lancement LC-37A progressent à un rythme soutenu. Une fois le sixième module en place, les spécialistes ont fixé la septième section à une traverse de levage spéciale. Cette tour sert non seulement à l'entretien de la fusée, mais aussi à la « rattraper » en plein vol lors de son atterrissage.

La construction utilise la Liebherr LR 13000, la grue sur chenilles la plus puissante au monde, fabriquée en Allemagne et capable de soulever jusqu'à 3000 tonnes. L'utilisation d'un tel équipement lourd témoigne de l'ampleur du projet Starship. En raison de ses mécanismes complexes, cette tour a été surnommée « Mechazilla » par les ingénieurs.

Une nouvelle vie pour un site historique

Il est à noter que les travaux se déroulent sur le site historique SLC-37. Par le passé, cette zone a servi au lancement des fusées Saturn IB dans le cadre du célèbre programme Apollo, puis des fusées porteuses Delta IV. Aujourd'hui, ce site devient le centre d'une nouvelle ère de conquête spatiale : celle des fusées super-lourdes réutilisables.

Parallèlement, la livraison de nouvelles sections pour la table de lancement (OLM) et de réservoirs spéciaux pour l'infrastructure au sol se poursuit sur le site de production de Roberts Road. Cela montre que SpaceX a l'intention d'achever non seulement une tour, mais tout un complexe technologique dans les plus brefs délais.

La concurrence s'intensifie : Blue Origin n'est pas en reste

Dans la course à l'espace, la société Blue Origin de Jeff Bezos fait également preuve d'activité. Selon les informations, la hauteur du bâtiment Vehicle Refurbishment Facility (VRF) a considérablement augmenté. Les observateurs ont noté l'apparition d'une ouverture immense dans le bâtiment, qui devrait servir de passage technologique ou de porte pour des composants de grande taille.

De plus, sur le complexe de lancement LC-36, Blue Origin a démonté une autre section de la tour existante. Le fait que les deux entreprises mènent des travaux simultanément à l'aide de grues lourdes signifie que la course aux infrastructures spatiales à Cap Canaveral a atteint une nouvelle étape. Le succès du projet Starship sera décisif pour la future exploration de la Lune et les vols vers Mars.

SpaceXStarshipMechazillaElon MuskTechnologies Spatiales
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un véhicule électrique abordable à 15 000 dollars présenté aux États-Unis : la nouveauté de Chip MotorsUn véhicule électrique abordable à 15 000 dollars présenté aux États-Unis : la nouveauté de Chip MotorsAujourd'hui, 10:23Accident tragique impliquant une Tesla : l'enquête du NTSB disculpe l'AutopilotAccident tragique impliquant une Tesla : l'enquête du NTSB disculpe l'AutopilotAujourd'hui, 09:51Lululemon investit 30 millions de dollars dans une technologie de recyclage du nylonLululemon investit 30 millions de dollars dans une technologie de recyclage du nylonAujourd'hui, 09:25Révolution dans l'industrie pétrolière et gazière : Applied Computing crée une IA pour gérer des usines entièresRévolution dans l'industrie pétrolière et gazière : Applied Computing crée une IA pour gérer des usines entièresAujourd'hui, 09:21System76 présente le nouveau PC portable Adder Pro : écran OLED et carte graphique RTX 5070System76 présente le nouveau PC portable Adder Pro : écran OLED et carte graphique RTX 5070Aujourd'hui, 08:51Minisforum présente le nouveau mini-PC UM870 Plus : Ryzen 7 et interface OCuLinkMinisforum présente le nouveau mini-PC UM870 Plus : Ryzen 7 et interface OCuLinkAujourd'hui, 07:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre