SpaceX construit la tour Mechazilla à Cap Canaveral avec la grue la plus puissante du monde

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a accéléré les travaux de construction d'une nouvelle rampe de lancement pour Starship, la plus grande fusée de l'histoire de l'humanité. Sur le site du Kennedy Space Center, la grue Liebherr LR 13000, dotée de la plus grande capacité de levage au monde, a été déployée et vient de terminer l'installation du sixième module de l'immense tour de service. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les observateurs de NASASpaceflight, les travaux sur le complexe de lancement LC-37A progressent à un rythme soutenu. Une fois le sixième module en place, les spécialistes ont fixé la septième section à une traverse de levage spéciale. Cette tour sert non seulement à l'entretien de la fusée, mais aussi à la « rattraper » en plein vol lors de son atterrissage.

La construction utilise la Liebherr LR 13000, la grue sur chenilles la plus puissante au monde, fabriquée en Allemagne et capable de soulever jusqu'à 3000 tonnes. L'utilisation d'un tel équipement lourd témoigne de l'ampleur du projet Starship. En raison de ses mécanismes complexes, cette tour a été surnommée « Mechazilla » par les ingénieurs.

Une nouvelle vie pour un site historique

Il est à noter que les travaux se déroulent sur le site historique SLC-37. Par le passé, cette zone a servi au lancement des fusées Saturn IB dans le cadre du célèbre programme Apollo, puis des fusées porteuses Delta IV. Aujourd'hui, ce site devient le centre d'une nouvelle ère de conquête spatiale : celle des fusées super-lourdes réutilisables.

Parallèlement, la livraison de nouvelles sections pour la table de lancement (OLM) et de réservoirs spéciaux pour l'infrastructure au sol se poursuit sur le site de production de Roberts Road. Cela montre que SpaceX a l'intention d'achever non seulement une tour, mais tout un complexe technologique dans les plus brefs délais.

La concurrence s'intensifie : Blue Origin n'est pas en reste

Dans la course à l'espace, la société Blue Origin de Jeff Bezos fait également preuve d'activité. Selon les informations, la hauteur du bâtiment Vehicle Refurbishment Facility (VRF) a considérablement augmenté. Les observateurs ont noté l'apparition d'une ouverture immense dans le bâtiment, qui devrait servir de passage technologique ou de porte pour des composants de grande taille.

De plus, sur le complexe de lancement LC-36, Blue Origin a démonté une autre section de la tour existante. Le fait que les deux entreprises mènent des travaux simultanément à l'aide de grues lourdes signifie que la course aux infrastructures spatiales à Cap Canaveral a atteint une nouvelle étape. Le succès du projet Starship sera décisif pour la future exploration de la Lune et les vols vers Mars.