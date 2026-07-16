5 000 milliards de dollars par an pour l'IA : le patron de SoftBank fait une déclaration choc

Le PDG de SoftBank Group, Masayoshi Son, a vivement critiqué les sceptiques de l'intelligence artificielle (IA), qualifiant ce secteur de facteur le plus déterminant pour l'avenir de l'humanité. Selon lui, considérer l'engouement pour l'IA comme une « bulle » est totalement infondé, comparant cela au scepticisme passé envers les voitures ou les avions. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors de la conférence annuelle à Tokyo, Masayoshi Son a souligné que l'IA ne se contenterait pas de changer notre mode de vie, mais générerait des bénéfices économiques immenses. « Demander si l'IA est une bulle est stupide. Ceux qui refusent le progrès s'enferment dans leur propre monde. Ceux qui condamnent l'intelligence artificielle propagent le mal », a ajouté l'entrepreneur milliardaire.

Infrastructures et investissements mondiaux

Récemment, des inquiétudes ont grandi sur les marchés financiers concernant la hausse des actions de géants comme NVIDIA et la rentabilité des investissements dans les centres de données (Data Centers). Cependant, selon les calculs de Masayoshi Son, environ 5 000 milliards de dollars d'investissements annuels sont nécessaires pour étendre l'infrastructure de l'IA, augmenter la production de puces et adapter les systèmes énergétiques à l'échelle mondiale.

Le fondateur de SoftBank prédit qu'à l'horizon 2040, près de 20 % du PIB mondial proviendra de secteurs liés à l'intelligence artificielle et à la « superintelligence ». Cela signifie une restructuration fondamentale de l'économie mondiale.

Étapes stratégiques et enjeux énergétiques

L'investisseur technologique japonais a déjà entamé des démarches concrètes dans ce domaine. SoftBank a investi 34,6 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT. De plus, afin de financer de nouveaux projets, il a vendu une partie de ses actions NVIDIA pour se concentrer sur les centres de données et les infrastructures énergétiques.

Compte tenu de l'énorme quantité d'électricité nécessaire au fonctionnement des systèmes d'IA, SoftBank a récemment lancé une activité de production de batteries au Japon. Cette initiative est considérée comme une mesure stratégique pour créer un système énergétique de nouvelle génération et répondre aux besoins de l'IA.

Les déclarations de Masayoshi Son ont porté les débats dans le monde technologique à un nouveau niveau. Selon ixbt.com, le patron de SoftBank est un pionnier des investissements technologiques depuis de nombreuses années et ses prédictions déterminent souvent les tendances du marché. Pour des pays en développement, cette demande mondiale en infrastructures d'IA deviendra sans aucun doute le moteur principal de l'économie numérique future.