Le télescope Vera Rubin a présenté la première image ultra-profonde de l'univers

L'observatoire Vera Rubin a présenté au public la première image scientifique prise avec la plus grande caméra numérique au monde, la LSST Camera. Cette immense photo rassemble plus de 500 000 galaxies et 50 000 étoiles dans la région du ciel appelée COSMOS, et cette réalisation constitue une étape importante dans l'étude de l'évolution de l'univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Selon la publication ixbt.com, cette image unique a été obtenue en combinant des centaines d'observations individuelles. La région COSMOS choisie pour la photo est située loin du plan de la Voie lactée, de sorte que la quantité d'étoiles et de poussière interstellaire y est relativement faible. Cela a permis aux astronomes d'observer sans entrave les galaxies les plus lointaines dont la lumière met des milliards d'années à atteindre la Terre.

Importance scientifique et historique des observations

Selon les données, la région COSMOS est activement étudiée depuis 2003 par le télescope spatial Hubble et d'autres observateurs de premier plan dans une gamme allant des ondes radio aux rayons X. Cette zone est considérée comme l'un des principaux sites de référence de l'astronomie moderne.

L'observatoire Vera Rubin enrichit encore cette base grâce à son large champ de vision, sa grande profondeur d'imagerie et ses observations régulièrement répétées. Les spécialistes auront la possibilité non seulement d'analyser la structure des galaxies lointaines, mais aussi de suivre en temps réel des changements cosmiques de courte durée, tels que les explosions de supernovae.

Plans futurs et ouverture des données

Cette première publication a été réalisée dans le cadre du programme Early Data Preview 2 (EDP2), qui comprenait des observations effectuées d'avril 2025 à janvier 2026. Le catalogue comprend des images composites couvrant une superficie d'environ 3 000 degrés carrés, ce qui équivaut à un sixième de la partie visible du ciel austral.

Le projet scientifique décennal à grande échelle appelé Legacy Survey of Space and Time (LSST) ne fait que commencer. Par conséquent, bien que l'EDP2 ne soit pas directement la base de données principale, il crée une base pour que les scientifiques puissent tester les méthodes de traitement des données et préparer des outils d'analyse. À l'avenir, il est prévu que ces données utilisées par les États-Unis, le Chili et des organisations partenaires internationales soient ouvertes à tous dans deux ans.