L'intelligence artificielle met aussi en « vente » l'image numérique des acteurs

Quelques mois après avoir joué le rôle principal dans une série, l'actrice Ashley BeLoat a découvert une autre micro-série basée sur une intrigue identique. Elle a exigé le retrait de la série ou une compensation, mais n'a reçu aucune réponse.

Cet incident met en lumière les nouveaux problèmes liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine des micro-séries au format vertical. Grâce aux technologies AI, il est possible de produire des séries plus rapidement et à moindre coût qu'auparavant.

Cependant, l'utilisation généralisée de cette technologie soulève également la question de l'utilisation non autorisée de l'image et de la voix des acteurs. La question de savoir à qui appartient le droit de créer et d'utiliser l'avatar numérique d'un acteur dans d'autres projets en fait partie.

En Chine, de nouveaux services apparaissent dans ce domaine. Ils permettent de licencier le droit d'utiliser l'image numérique d'une personne.

Dans ce modèle, l'acteur ou toute autre personne détermine lui-même les projets dans lesquels l'utilisation de son image numérique est autorisée, et reçoit une rémunération en contrepartie.