Quel est le prix des Google Pixel au marché Malika ?

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Quel est le prix des Google Pixel au marché Malika ?

Les prix des smartphones Google Pixel au marché Malika de Tachkent au 8 novembre 2026 ont été révélés. La liste comprend des modèles allant du Pixel 8A et Pixel 8 jusqu'à la nouvelle série Pixel 11. Selon la capacité de stockage et le modèle, les appareils sont proposés entre 525 et 1575 dollars.

Prix des smartphones Google Pixel :

• Pixel 8A, 8/256 GB — 525 dollars
• Pixel 8, 8/256 GB — 575 dollars
• Pixel 9A, 8/128 GB — 575 dollars
• Pixel 9A, 8/256 GB — 625 dollars
• Pixel 9, 12/128 GB — 725 dollars
• Pixel 10A, 8/128 GB — 725 dollars
• Pixel 10A, 8/256 GB — 775 dollars
• Pixel 10, 12/128 GB — 825 dollars
• Pixel 10, 12/256 GB — 875 dollars
• Pixel 10 Pro, 12/128 GB — 925 dollars
• Pixel 10 Pro XL, 16/256 GB — 1080 dollars
• Pixel 11, 12/256 GB — 980 dollars
• Pixel 11 Pro, 16/256 GB — 1330 dollars
• Pixel 11 Pro, 16/512 GB — 1440 dollars
• Pixel 11 Pro XL, 16/256 GB — 1490 dollars
• Pixel 11 Pro Fold, 16/256 GB — 1575 dollars

Les prix indiqués sont basés sur les offres du marché Malika à Tachkent au 8 novembre 2026.

Google PixelPixel 11 ProPixel 11 Pro FoldMarché MalikaTachkent
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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