Une attaque informatique a visé les systèmes internes de 1Password, l'un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires au monde. L'intrusion a permis d'accéder aux données personnelles de certains utilisateurs. La société a publié une déclaration officielle à ce sujet le 25 novembre. Il a été rapporté que 1Password a commencé à enquêter le 19 novembre après avoir détecté qu'une personne non autorisée avait accédé au compte GitHub professionnel de l'un de ses employés. L'attaquant a utilisé ce compte pour obtenir un accès au code source de l'entreprise et a injecté du code malveillant dans des services internes. En conséquence, les données de certains utilisateurs ont été copiées.

Selon les informations de l'entreprise, les données compromises incluent les noms des utilisateurs, leurs adresses e-mail, leurs identifiants de compte et d'utilisateur, ainsi que les dates d'inscription et de dernière connexion. Des jetons contenus dans certains e-mails d'invitation, de gestion de compte et de récupération ont également été dérobés. Cependant, 1Password a souligné que les coffres-forts principaux où sont stockés les mots de passe des utilisateurs, ainsi que les clés de protection et les clés de récupération de compte, n'ont pas été affectés par l'attaque. L'entreprise a rappelé qu'elle ne stocke pas les mots de passe ni les clés secrètes en clair. Le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident n'est pas encore connu. L'entreprise a bloqué le compte GitHub compromis, révoqué le jeton d'accès volé et mis à jour les clés utilisées pour les données internes potentiellement exposées. Les versions saines des services affectés ont également été restaurées. Par mesure de sécurité, les codes de confirmation dans les e-mails d'invitation et de récupération de compte sont passés de six chiffres à des codes de dix caractères. L'entreprise a indiqué que les quelques utilisateurs dont certains processus ont été affectés ont été informés individuellement.