À Moscou, la capitale russe, la redevance mensuelle pour le permis de travail des citoyens étrangers sera augmentée à partir du 1er janvier 2027. Selon la nouvelle réglementation, le montant de la redevance sera de 11 000 ou 15 600 roubles, selon l'employeur du migrant.

Cela a été annoncé dans les amendements à la législation fiscale adoptés par la Douma de la ville de Moscou le 25 novembre. L'information a été rapportée par Interfax.

Selon les nouveaux tarifs :

pour les citoyens étrangers travaillant pour des organisations et des entrepreneurs individuels — 11 000 roubles par mois ;

pour ceux travaillant pour des particuliers pour des besoins personnels et domestiques — 15 600 roubles.

Actuellement, la redevance pour le permis de travail des travailleurs étrangers à Moscou est de 10 000 roubles par mois. Ainsi, le paiement pour la première catégorie augmentera de 1 000 roubles, et pour la deuxième catégorie de 5 600 roubles.

Il est noté que les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2027.