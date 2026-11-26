Le prix du permis de travail pour les migrants à Moscou augmentera à partir de 2027
À Moscou, la capitale russe, la redevance mensuelle pour le permis de travail des citoyens étrangers sera augmentée à partir du 1er janvier 2027. Selon la nouvelle réglementation, le montant de la redevance sera de 11 000 ou 15 600 roubles, selon l'employeur du migrant.
Cela a été annoncé dans les amendements à la législation fiscale adoptés par la Douma de la ville de Moscou le 25 novembre. L'information a été rapportée par Interfax.
Selon les nouveaux tarifs :
pour les citoyens étrangers travaillant pour des organisations et des entrepreneurs individuels — 11 000 roubles par mois ;
pour ceux travaillant pour des particuliers pour des besoins personnels et domestiques — 15 600 roubles.
Actuellement, la redevance pour le permis de travail des travailleurs étrangers à Moscou est de 10 000 roubles par mois. Ainsi, le paiement pour la première catégorie augmentera de 1 000 roubles, et pour la deuxième catégorie de 5 600 roubles.
Il est noté que les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…