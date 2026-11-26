La prestigieuse Boxingnews24.com a analysé les facteurs tactiques clés qui pourraient offrir la victoire à notre compatriote, le prétendant officiel ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev lors de son combat obligatoire pour le titre WBA des super-moyens (-76,2 kg) contre le champion mexicain Jaime Munguía .

Rappelons que la WBA a officiellement ordonné ce combat de défense obligatoire, accordant aux parties un délai de 30 jours pour négocier. Selon les dernières informations, après que Munguía ait effectué une défense volontaire contre Nikita Zong, un accord a été trouvé entre les deux camps pour maintenir le droit de prétendant obligatoire de Meliqo‘ziyev tout en organisant le combat pour le titre.

Les armes les plus dangereuses de Meliqo‘ziyev : le direct du gauche et la méthode « Canelo »