Comment Bektemir Meliqo‘ziyev peut-il vaincre Jaime Munguía ?
La prestigieuse Boxingnews24.com a analysé les facteurs tactiques clés qui pourraient offrir la victoire à notre compatriote, le prétendant officiel ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev lors de son combat obligatoire pour le titre WBA des super-moyens (-76,2 kg) contre le champion mexicain Jaime Munguía .
Rappelons que la WBA a officiellement ordonné ce combat de défense obligatoire, accordant aux parties un délai de 30 jours pour négocier. Selon les dernières informations, après que Munguía ait effectué une défense volontaire contre Nikita Zong, un accord a été trouvé entre les deux camps pour maintenir le droit de prétendant obligatoire de Meliqo‘ziyev tout en organisant le combat pour le titre.
Les armes les plus dangereuses de Meliqo‘ziyev : le direct du gauche et la méthode « Canelo »
Le direct du gauche depuis le centre : Le médaillé des Jeux Olympiques de 2016, en tant que gaucher, attend que son adversaire s'engage trop offensivement pour décocher un direct du gauche précis à ce moment précis.
La « faille » dans la défense de Munguía : Lorsque le champion mexicain originaire de Tijuana attaque avec des mouvements amples et linéaires, il baisse son épaule avant et écarte ses coudes. Cela crée un couloir ouvert pour un direct du centre. En son temps, Saul « Canelo » Álvarez a exploité cette faiblesse pour percer la garde de Munguía avec un court uppercut en contre, l'envoyant au tapis.
Pression constante sur le corps : Si Munguía renonce à son avantage de taille et d'allonge pour engager une « guerre » à courte distance, Meliqo‘ziyev peut plonger sous les grands coups de son adversaire, bien placer ses appuis et décocher des crochets puissants au foie.
Avantages tactiques et points faibles des boxeurs
Critère d'analyse
Bektemir Meliqo‘ziyev (Prétendant)
Jaime Munguía (Champion WBA)
Avantage principal
Coups puissants, style gaucher et travail constant (au corps) au corps
Taille et allonge, volume de coups élevé et enchaînements
Clé de la victoire
Contrer avec un direct du gauche lors des attaques adverses et imposer une pression à courte distance
Travailler avec un jab ferme à longue distance et éviter les échanges ouverts à mi-distance
Point faible et risque
Risque d'encaisser des contres lors d'avancées trop agressives (comme contre Gabriel Rosado en 2021)
Manque de discipline : après avoir encaissé un coup, il se lance immédiatement dans des échanges ouverts
Selon les experts, il est difficile pour Munguía de maintenir une distance longue avec une discipline stricte à chaque round. Son habitude d'entrer dans un combat ouvert dès qu'il encaisse un coup pourrait le rendre extrêmement vulnérable face aux lourdes frappes gauches et aux attaques au corps de Bektemir Meliqo‘ziyev.
Selon vous, Bektemir Meliqo‘ziyev peut-il mettre KO le champion mexicain Jaime Munguía et ramener une nouvelle ceinture mondiale en Ouzbékistan ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse tactique passionnante avec les fans de boxe ouzbèke !
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