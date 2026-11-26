L'ancienne star de l'équipe nationale des Pays-Bas Wesley Sneijder a vendu aux enchères le maillot qu'il avait échangé après la finale de la Coupe du Monde 2010 avec le défenseur espagnol Sergio Ramos . C'est ce que rapporte la publication The Touchline .

Différence inattendue aux enchères : le maillot de Ramos estimé 13 fois plus cher

Valeur record : Le maillot de l'équipe d'Espagne, offert par Sergio Ramos à Sneijder en souvenir après la finale du Mondial 2010, a été vendu aux enchères pour 65 126 euros . Le nouveau propriétaire de cette pièce unique est un collectionneur brésilien .

Le prix du propre maillot de Sneijder : Il est intéressant de noter que le maillot de l'équipe des Pays-Bas porté par Wesley Sneijder lui-même lors de cette finale a été vendu pour un peu plus de 5 000 euros .

Bref rappel sur la finale de la Coupe du Monde 2010