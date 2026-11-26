Un cadeau à 65 000 euros : Wesley Sneijder a vendu aux enchères le maillot reçu de Sergio Ramos
L'ancienne star de l'équipe nationale des Pays-Bas Wesley Sneijder a vendu aux enchères le maillot qu'il avait échangé après la finale de la Coupe du Monde 2010 avec le défenseur espagnol Sergio Ramos . C'est ce que rapporte la publication The Touchline .
Différence inattendue aux enchères : le maillot de Ramos estimé 13 fois plus cher
Valeur record : Le maillot de l'équipe d'Espagne, offert par Sergio Ramos à Sneijder en souvenir après la finale du Mondial 2010, a été vendu aux enchères pour 65 126 euros . Le nouveau propriétaire de cette pièce unique est un collectionneur brésilien .
Le prix du propre maillot de Sneijder : Il est intéressant de noter que le maillot de l'équipe des Pays-Bas porté par Wesley Sneijder lui-même lors de cette finale a été vendu pour un peu plus de 5 000 euros .
Bref rappel sur la finale de la Coupe du Monde 2010
Indicateurs
Détails
Date et lieu de la finale
11 juillet 2010, Johannesburg (Afrique du Sud)
Résultat du match
Espagne 1-0 Pays-Bas (après prolongations)
Buteur décisif
Andrés Iniesta (116e minute)
Le lot le plus cher de la vente
Maillot de finale de Sergio Ramos — 65 126 euros
Selon vous, pourquoi les collectionneurs ont-ils payé 13 fois plus pour le maillot de Sergio Ramos que pour celui de Wesley Sneijder ? Est-ce lié au statut de champion ou à la popularité de Ramos ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle insolite sur les enchères avec les fans de football du monde entier !
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…