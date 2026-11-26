Les 28 et 29 novembre , la capitale du Kazakhstan, Astana, accueillera le prestigieux tournoi de taekwondo WT G10 de catégorie « World Taekwondo Grand-Prix Final » . Considéré comme l'une des compétitions les plus importantes de la saison, les membres des équipes masculine et féminine d'Ouzbékistan monteront sur le tatami pour remporter des médailles et des points de classement cruciaux.

Composition de l'équipe d'Ouzbékistan

Selon le service de presse de l'Association de Taekwondo WT d'Ouzbékistan, nos compatriotes défendront les couleurs du pays dans 3 catégories de poids chez les hommes et 3 chez les femmes :

Catégorie Catégorie de poids Athlète Hommes -68 kg Najmiddin Qosimxojiyev Hommes -80 kg Jasurbek Jaysunov Hommes +80 kg Marat Mavlonov Femmes -57 kg Madina Mirabzalova Femmes -67 kg Ozoda Sobirjonova Femmes +67 kg Svetlana Saidova

Importance de la compétition

Statut de classement élevé : La finale du Grand Prix G10 est significative car elle offre des points importants pour le classement mondial, réunissant les meilleurs taekwondoïstes de la planète.

Selon vous, combien de médailles les taekwondoïstes ouzbeks remporteront-ils lors de la finale du Grand Prix à Astana ?

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