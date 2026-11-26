Mondial U-17 : L'Ouzbékistan se qualifie pour les phases finales malgré sa défaite contre l'Italie
Dans le cadre des matchs disputés sur les terrains du Qatar, Coupe du Monde U-17 lors de la 3e journée de la phase de groupes, Sergey Chigodayev l'équipe nationale junior d'Ouzbékistan a affronté le favori du groupe, l'Italie, et 1:3 s'est inclinée sur ce score. Malgré cela, nos compatriotes ont terminé la phase de groupes avec succès, assurant leur place pour les phases finales.
Domination en première mi-temps et but de Sadirjonov
En première période, les Européens ont marqué trois buts consécutifs pour prendre une large avance : à la 7e minute, Casagrande a ouvert le score, à la 31e minute Crochi a transformé un penalty, et dans le temps additionnel de la première mi-temps (
45+2) Corigliano a creusé l'écart à trois buts.
En seconde période, les juniors ouzbeks ont dynamisé le jeu et à la 75e minute, Suhrob Sadirjonov a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique but de son équipe.
Classement final du groupe E et feuille de match
Dans l'autre match du groupe, Côte d'Ivoire a battu la Jamaïque pour prendre la 2e place. En conséquence, Italie a terminé en tête du groupe avec 9 points, tandis que l'Ouzbékistan, 3 points au compteur, Ouzbékistan a pris la 3e place, validant ainsi son ticket pour le tour suivant.
Statistiques
Détails
Phase de la compétition
Coupe du Monde U-17 (Groupe E, 3e journée)
Résultat du match
Ouzbékistan 1:3 Italie
Buts
Suhrob Sadirjonov (75') — Casagrande (7'), Crochi (31' s.p.), Corigliano (45+2')
Avertissements
Anvarov (35'), Aliyev (37'), Rahimov (53'), Tohirov (77')
Classement final
3e place (3 points — qualification pour les phases finales)
Composition de l'Ouzbékistan : Shomurodov, Rahimov (Oktamov, 73), Ruziboyev, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Tohirov, 46), Sadirjonov (Orifkhonov, 80), Anvarov, Oktamboyev, Abduraimov (Ravshanbekov, 46).
Selon vous, les protégés de Sergey Chigodayev pourront-ils élever leur niveau de jeu et aller loin dans les phases finales de la Coupe du Monde U-17 ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez la nouvelle de la qualification de nos juniors avec les fans de football ouzbek !
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…