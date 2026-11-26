Dans le cadre des matchs disputés sur les terrains du Qatar, Coupe du Monde U-17 lors de la 3e journée de la phase de groupes, Sergey Chigodayev l'équipe nationale junior d'Ouzbékistan a affronté le favori du groupe, l'Italie, et 1:3 s'est inclinée sur ce score. Malgré cela, nos compatriotes ont terminé la phase de groupes avec succès, assurant leur place pour les phases finales.

Domination en première mi-temps et but de Sadirjonov

En première période, les Européens ont marqué trois buts consécutifs pour prendre une large avance : à la 7e minute, Casagrande a ouvert le score, à la 31e minute Crochi a transformé un penalty, et dans le temps additionnel de la première mi-temps ( 45+2 ) Corigliano a creusé l'écart à trois buts.

En seconde période, les juniors ouzbeks ont dynamisé le jeu et à la 75e minute, Suhrob Sadirjonov a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique but de son équipe.