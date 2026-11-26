Le mariage somptueux de Shivangi Singh, fille du député local Anant Singh, dans l'État indien du Bihar, a suscité de vives discussions dans le pays. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux festivités qui ont duré plusieurs jours ; des centaines de cuisiniers ont été mobilisés pour préparer plus de 150 plats différents, selon la BBC.

La cérémonie a eu lieu mercredi dans le village de Nadava, à environ 65 kilomètres de Patna. Le président du parlement de l'État, des politiciens locaux et nationaux, ainsi que de nombreux autres invités y ont participé. Selon les médias, environ 500 000 personnes étaient présentes. Six héliports ont même été aménagés dans le village pour accueillir les invités.

L'un des principaux spectacles prévus était une course impliquant 52 chevaux. Cependant, la compétition a été annulée en raison de l'affluence excessive. Anant Singh avait annoncé que le vainqueur recevrait une voiture de luxe, tandis que les deuxième et troisième places seraient récompensées par une moto et un scooter.

La mariée, Shivangi, diplômée de l'Université de Delhi, est arrivée à la cérémonie dans une Land Cruiser. Son époux, Rishikesh Kumar, titulaire d'un MBA de l'Université d'État de Géorgie aux États-Unis, est arrivé avec un cortège de 151 voitures. Selon les rapports, la famille de la mariée lui a offert une voiture d'une valeur de 23 millions de roupies, ainsi que des objets en or et en argent.

L'intérêt suscité par ce mariage ne tient pas seulement à son faste, mais aussi à la carrière politique controversée du père de la mariée, Anant Singh. Élu cinq fois au parlement de l'État du Bihar pour la circonscription de Mokama, il est connu comme l'une des personnalités les plus influentes de la politique locale.

Dans sa déclaration de patrimoine à la commission électorale, Singh a indiqué que ses biens, partagés avec son épouse, s'élevaient à 1 milliard de roupies.

En 2022, le politicien a été condamné à 10 ans de prison pour détention d'armes illégales, dont un fusil AK-47, retrouvées à son domicile. Il a fait appel de la décision et a été libéré sous caution. Il a remporté les élections de 2025 et a réintégré le parlement.

En outre, Anant Singh a été cité comme suspect principal dans une affaire de meurtre survenue lors de la période électorale précédente. La Cour suprême de l'Inde lui a ordonné de se rendre avant le 1er décembre.

Le Bihar est l'un des États les plus pauvres de l'Inde. Par conséquent, ce mariage extravagant, organisé dans une région où une grande partie de la population vit dans la pauvreté, a attiré l'attention du public. Niraj Kumar, un rival politique, a exigé que les autorités enquêtent sur l'origine des fonds utilisés pour financer les festivités.