Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулот
Ёз фаслида организм юқори ҳарорат, кучли терлаш ва сув-туз мувозанатидаги ўзгаришларга мослашади. Шу боис бу даврда истеъмол қилинадиган озиқ-овқатлар нафақат қувват манбаи бўлиши, балки организмга мавсумий зўриқишларни енгилроқ енгишга ҳам ёрдам бериши керак.
Мутахассислар айрим маҳсулотлар иссиқ кунларда чарчоқ, чанқоқ, шиш ва ҳазм билан боғлиқ ноқулайликларни кучайтириши мумкинлигини таъкидламоқда.
Аввало, майонезли ва тайёр салатларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим. Оливье, қисқичбақали салатлар, шунингдек тухум, колбаса, балиқ ва майонез қўшилган таомлар иссиқ ҳавода тез бузилади ва заҳарланиш хавфини оширади. Улар ўрнига лимон шарбати ёки ўсимлик ёғи қўшилган сабзавотли салатларни танлаш тавсия этилади.
Қовурилган ёғли гўштлар ва фастфудлар эса оғирлик ҳисси, уйқучанлик ва ошқозон безовталигини кучайтириши мумкин. Шунинг учун ёзги дастурхонда сабзавотлар, кўкатлар ва етарли миқдордаги сув бўлиши муҳим.
Газланган ва ширин ичимликлар ҳам ёзги мавсумда энг яхши танлов ҳисобланмайди. Улардаги юқори шакар миқдори қондаги глюкозани кескин ошириб, кейинчалик чарчоқ ва яна ширинлик истагини келтириб чиқаради. Мутахассислар оддий сув, минерал сув ёки шакарсиз уй шароитида тайёрланган лимонадни афзал кўришни маслаҳат беради.
Кремли тортлар, пирожнийлар ва қаймоқли десертлар ҳам иссиқда тез айнийдиган маҳсулотлар қаторига киради. Бундай ширинликлар ўрнига резавор мевалар, йогурт, творог ёки уйда тайёрланган мевали музқаймоқ истеъмол қилиш мақсадга мувофиқ.
Шунингдек, чипс, тузланган балиқ, колбаса ва дудланган маҳсулотлар каби ортиқча шўр таомлар чанқоқ ва шишларни кучайтиради. Ёз фаслида рационга янги сабзавотлар, кўкатлар, мевалар ва етарли миқдордаги сувни кўпроқ киритиш тавсия этилади.
Мутахассислар таъкидлашича, ёзда қатъий парҳез қилиш шарт эмас. Бироқ тез бузиладиган, ҳазмни оғирлаштирадиган ва организмда сув ушланиб қолишига сабаб бўладиган маҳсулотлар миқдорини камайтириш соғлиқ учун фойдали ҳисобланади.
…