Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулот

·0·Фойдали
Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулот

Ёз фаслида организм юқори ҳарорат, кучли терлаш ва сув-туз мувозанатидаги ўзгаришларга мослашади. Шу боис бу даврда истеъмол қилинадиган озиқ-овқатлар нафақат қувват манбаи бўлиши, балки организмга мавсумий зўриқишларни енгилроқ енгишга ҳам ёрдам бериши керак.

Мутахассислар айрим маҳсулотлар иссиқ кунларда чарчоқ, чанқоқ, шиш ва ҳазм билан боғлиқ ноқулайликларни кучайтириши мумкинлигини таъкидламоқда.

Аввало, майонезли ва тайёр салатларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим. Оливье, қисқичбақали салатлар, шунингдек тухум, колбаса, балиқ ва майонез қўшилган таомлар иссиқ ҳавода тез бузилади ва заҳарланиш хавфини оширади. Улар ўрнига лимон шарбати ёки ўсимлик ёғи қўшилган сабзавотли салатларни танлаш тавсия этилади.

Қовурилган ёғли гўштлар ва фастфудлар эса оғирлик ҳисси, уйқучанлик ва ошқозон безовталигини кучайтириши мумкин. Шунинг учун ёзги дастурхонда сабзавотлар, кўкатлар ва етарли миқдордаги сув бўлиши муҳим.

Газланган ва ширин ичимликлар ҳам ёзги мавсумда энг яхши танлов ҳисобланмайди. Улардаги юқори шакар миқдори қондаги глюкозани кескин ошириб, кейинчалик чарчоқ ва яна ширинлик истагини келтириб чиқаради. Мутахассислар оддий сув, минерал сув ёки шакарсиз уй шароитида тайёрланган лимонадни афзал кўришни маслаҳат беради.

Кремли тортлар, пирожнийлар ва қаймоқли десертлар ҳам иссиқда тез айнийдиган маҳсулотлар қаторига киради. Бундай ширинликлар ўрнига резавор мевалар, йогурт, творог ёки уйда тайёрланган мевали музқаймоқ истеъмол қилиш мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, чипс, тузланган балиқ, колбаса ва дудланган маҳсулотлар каби ортиқча шўр таомлар чанқоқ ва шишларни кучайтиради. Ёз фаслида рационга янги сабзавотлар, кўкатлар, мевалар ва етарли миқдордаги сувни кўпроқ киритиш тавсия этилади.

Мутахассислар таъкидлашича, ёзда қатъий парҳез қилиш шарт эмас. Бироқ тез бузиладиган, ҳазмни оғирлаштирадиган ва организмда сув ушланиб қолишига сабаб бўладиган маҳсулотлар миқдорини камайтириш соғлиқ учун фойдали ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқландиЭйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқландиКеча, 16:19Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқдаОлимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда06.06, 15:46Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўлиЎзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли05.06, 17:51Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқдаСмартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда03.06, 08:19Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...02.06, 13:38AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?28.05, 09:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Совуқ сувда чўмилиш соғлиқ учун фойдалими?
Совуқ сувда чўмилиш соғлиқ учун фойдалими?
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега болалар кўпроқ расм чизиши керак?
Нега болалар кўпроқ расм чизиши керак?
Қулупнайни мунтазам ейиш соғлиқни қандай ўзгартиради?
Қулупнайни мунтазам ейиш соғлиқни қандай ўзгартиради?