«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт

·0·Маданият
«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт

Туркиянинг машҳур актрисаларидан бири Неслиҳан Атагюл нафақат «Kara Sevda» сериалидаги Ниҳан образи, балки бошқа кўплаб лойиҳалардаги роллари билан ҳам мухлислар меҳрини қозонган. Унинг ижодий фаолияти ва шахсий ҳаётига оид айрим фактлар эса кўпчилик учун қизиқ бўлиши мумкин.

1. Актёрлик фаолиятини 14 ёшида бошлаган

Неслиҳан Атагюл 1992 йил 20 август куни Истанбулда туғилган. Унинг отаси черкас, онаси эса белорус миллатига мансуб. Актриса илк бор 14 ёшида «Yaprak Dökümü» сериалида роль ижро этиб, кино ва телевидение оламига қадам қўйган.

Кейинчалик у «İlk Aşk» фильмидаги роли билан илк мукофотини қўлга киритиб, ёшлигиданоқ истеъдодли актриса сифатида эътибор қозона бошлаган.

2. «Kara Sevda» унинг ягона машҳур лойиҳаси эмас

Неслиҳан Атагюл «Fatih Harbiye», «Kara Sevda», «Sefirin Kızı» ва «Gecenin Ucunda» каби сериалларда, шунингдек, «Araf» ҳамда «Senden Bana Kalan» фильмларида суратга тушган.

Шунга қарамай, уни халқаро миқёсда кенг танитган образлардан бири «Kara Sevda»даги Ниҳан Сезин роли бўлди. Сериал 110 дан ортиқ мамлакатда намойиш этилиб, Халқаро Emmy мукофотини қўлга киритган илк турк сериали сифатида тарихга кирган.

Turk aktrisasi Neslihan Atagül va Kadir Doğuluning to‘y fotosuratlari jamlanmasi.

3. Сериалдаги ҳамкасби ҳаётда ҳам турмуш ўртоғига айланган

Неслиҳан Атагюл актёр Қодир Дўғулу билан «Fatih Harbiye» сериали суратга олиш жараёнида танишган. Дастлаб дўстона муносабатда бўлган жуфтликнинг алоқалари кейинчалик муҳаббатга айланган.

Neslihan Atagül va Kadir Doğulu birga selfiga tushmoqda.

Улар 2015 йилда унaштирилган ва 2016 йил июль ойида турмуш қурган. Орадан бир неча йил ўтиб, 2025 йилда жуфтликнинг илк фарзанди — ўғли дунёга келган.

Neslihan Atagül qora libosda homilador holatda va chaqaloq bilan tushgan surati.

Бугунги кунда Неслиҳан Атагюл ва Қодир Дўғулу турк шоу-бизнесидаги машҳур ижодкор жуфтликлардан бири ҳисобланади

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"Бугун, 19:54Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаРоналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:58«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солди«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солдиБугун, 17:09Ўзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиЎзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиБугун, 15:55Дурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб бердиДурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб бердиБугун, 13:12“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)Кеча, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида