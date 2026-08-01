NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқда
АҚШнинг Интерлуне ва Вермеер компаниялари Ернинг табиий йўлдошида келгусидаги базалар учун майдонларни мустақил равишда тайёрлай оладиган автономсиз қурилиш техникасини яратиш бўйича ҳамкорликни кенгайтирди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзига хос роботлаштирилган тизимни 2028-йилда Ойга жўнатиш режалаштирилмоқда ва у космик инфратузилмани ривожлантиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муҳандислар махсус комплексни ишлаб чиқиб, уни тўғридан-тўғри луноходга бирлаштиришни режалаштирган. Мазкур техника сиртни тозалаш, тупроқни текислаш ҳамда келгусида космик аппаратларни қўндириш ва турли иншоотларни бунёд этиш учун мукаммал майдонлар тайёрлаш вазифаларини бажаради. Мутахассислар аввал ушбу ускунани Ер шароитида синовдан ўтказишни, шундан кейингина уни бевосита Ойдаги вазифаларга жалб этишни кўзда тутмоқда.
Экстремал шароитлар ва автономликОй юзасидаги ўта оғир шароитлар лойиҳа муаллифларидан ўзига хос ечимларни талаб қилмоқда. Хусусан, қурилма ўта абразив хусусиятга эга бўлган ой чанги, ҳароратнинг кескин ўзгариб туриши ҳамда Ер билан алоқадаги сезиларли кечикишларга бардош бериши шарт. Айнан шунинг учун техника инсоннинг бевосита иштирокисиз, деярли тўлиқ автоном режимда ишлашга мўлжалланган ҳолда лойиҳалаштирилмоқда.
Компаниялар бу борада маълум тажрибага ҳам эга бўлиб, 2025-йилнинг май ойида тўлқинли қадам ташлаган ҳолда тўлиқ ҳажмли ой экскаваторининг прототипини тақдим этган эди. Ушбу синов концепциянинг ҳаётийлигини тўлиқ тасдиқлади. Шундан сўнг, лойиҳа эндиликда реал космик миссиялар учун мўлжалланган профессионал ускунани яратиш босқичига муваффақиятли ўтди.
Келажакдаги истиқболлар ва сайёралараро режаИнтерлуне бош директори Роб Меерсоннинг таъкидлашича, айнан автоном қурилиш техникаси ва материалларни кўчириш тизимлари Ойда доимий инфратузилмани барпо этишнинг асосига айланади. Бу эса ўз навбатида узоқ муддатли базалар қурилиши ҳамда келгусида маҳаллий ресурсларни қазиб олиш имкониятларини таъминлайди.
Мазкур лойиҳа доирасида ишлаб чиқилган илғор ускуналар фақат Ой билан чекланиб қолмайди. Келгусида улардан Марс ҳамда бошқа сайёраларда ҳам қазилма бойликларни ўзлаштириш, йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда илмий-тадқиқот ишларини олиб боришда кенг фойдаланиш кўзда тутилган.
…