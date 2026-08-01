NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқда

·0·Техно
NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқда

АҚШнинг Интерлуне ва Вермеер компаниялари Ернинг табиий йўлдошида келгусидаги базалар учун майдонларни мустақил равишда тайёрлай оладиган автономсиз қурилиш техникасини яратиш бўйича ҳамкорликни кенгайтирди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзига хос роботлаштирилган тизимни 2028-йилда Ойга жўнатиш режалаштирилмоқда ва у космик инфратузилмани ривожлантиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муҳандислар махсус комплексни ишлаб чиқиб, уни тўғридан-тўғри луноходга бирлаштиришни режалаштирган. Мазкур техника сиртни тозалаш, тупроқни текислаш ҳамда келгусида космик аппаратларни қўндириш ва турли иншоотларни бунёд этиш учун мукаммал майдонлар тайёрлаш вазифаларини бажаради. Мутахассислар аввал ушбу ускунани Ер шароитида синовдан ўтказишни, шундан кейингина уни бевосита Ойдаги вазифаларга жалб этишни кўзда тутмоқда.

Экстремал шароитлар ва автономлик

Ой юзасидаги ўта оғир шароитлар лойиҳа муаллифларидан ўзига хос ечимларни талаб қилмоқда. Хусусан, қурилма ўта абразив хусусиятга эга бўлган ой чанги, ҳароратнинг кескин ўзгариб туриши ҳамда Ер билан алоқадаги сезиларли кечикишларга бардош бериши шарт. Айнан шунинг учун техника инсоннинг бевосита иштирокисиз, деярли тўлиқ автоном режимда ишлашга мўлжалланган ҳолда лойиҳалаштирилмоқда.

Компаниялар бу борада маълум тажрибага ҳам эга бўлиб, 2025-йилнинг май ойида тўлқинли қадам ташлаган ҳолда тўлиқ ҳажмли ой экскаваторининг прототипини тақдим этган эди. Ушбу синов концепциянинг ҳаётийлигини тўлиқ тасдиқлади. Шундан сўнг, лойиҳа эндиликда реал космик миссиялар учун мўлжалланган профессионал ускунани яратиш босқичига муваффақиятли ўтди.

Келажакдаги истиқболлар ва сайёралараро режа

Интерлуне бош директори Роб Меерсоннинг таъкидлашича, айнан автоном қурилиш техникаси ва материалларни кўчириш тизимлари Ойда доимий инфратузилмани барпо этишнинг асосига айланади. Бу эса ўз навбатида узоқ муддатли базалар қурилиши ҳамда келгусида маҳаллий ресурсларни қазиб олиш имкониятларини таъминлайди.

Мазкур лойиҳа доирасида ишлаб чиқилган илғор ускуналар фақат Ой билан чекланиб қолмайди. Келгусида улардан Марс ҳамда бошқа сайёраларда ҳам қазилма бойликларни ўзлаштириш, йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда илмий-тадқиқот ишларини олиб боришда кенг фойдаланиш кўзда тутилган.

NASAОй базасиКосмик технологияларИнтерлунеРобототехника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиСмартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиБугун, 20:56SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиSpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиБугун, 20:28Uber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаUber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаБугун, 20:23Intel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиIntel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиБугун, 19:52DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади