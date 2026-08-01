Барселона швесиялик вингернинг келажаги борасида иккиланмоқда

·0·Спорт
Барселона швесиялик вингернинг келажаги борасида иккиланмоқда

Ёзги трансфер ойнасининг ёпилишига атиги бир ой вақт қолган бир пайтда, Барселона клуби ўз таркибини ортиқча футболчилардан тозалаш борасида ҳал этилиши лозим бўлган жиддий вазифаларга дуч келмоқда. Каталония жамоасида келаси ҳафталарда янги жамоа топиши керак бўлган бир қатор ўйинчилар бор ва уларнинг орасида швесиялик истеъдодли вингер Роонй Bardгҳжининг тақдири энг жумбоқли ҳамда баҳсли ҳолатлигича қолмоқда. Бу эса клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби учун трансфер бозоридаги асосий бош оғриқлардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, швесиялик футболчининг хизматига бир қатор Европа клублари томонидан катта қизиқиш билдирилиб, стол устида кўплаб таклифлар мавжуд. Бироқ, Каталония клуби ҳанузгача келиб тушган бу таклифларнинг бирортасини ҳам қабул қилишга рухсат бергани йўқ. Натижада, футболчининг жамоадан кетиш жараёни тўхтаб қолган бўлиб, томонлар келишувга эришишда қийинчиликларга дуч келмоқда.

Трансфер борасидаги музокаралар ва томонларнинг режалари

Клуб раҳбарияти жамоанинг Англиядаги ўқув-машғулот йиғинидан қайтишини кутиб, ушбу масалани тез фурсатларда ҳал қилишни ният қилган. Барселона ва ўйинчи атрофидаги вакиллар ўртасида трансфер тафсилотлари бўйича келишувга эришиш асосий вазифа қилиб белгиланган. Каталонияликлар футболчини тўғридан-тўғри сотиб юборишни устувор мақсад сифатида қўйган ва шу билан бирга келгусида уни қайтариб сотиб олиш бандини киритишни талаб қилмоқда.

Бироқ футболчининг ўзига хос шахсий режалари клубникидан фарқ қилмоқда. Роонй Bardгҳжи трансфер эмас, балки ижара асосида кетишни афзал кўрмоқда. У келаси мавсумда яна ўз жамоасига қайтиш умидида. Мавсум якунида клуб раҳбарияти футболчига янги лойиҳада унга имкониятлар чекланган бўлиши ва ўзига янги манзил танлаши мумкинлигини очиқ-ойдин маълум қилганди.

Таркибдаги рақобат ва Марсель вариантининг пайдо бўлиши

Ёзги трансфер ойнаси вақтида амалга оширилган харидлар Bardгҳжининг жамоадаги истиқболи йўқлигини яна бир бор тасдиқлади. Барселона қанот чизиғини кучайтириш мақсадида уч нафар футболчи — Антонй Гордон, Карим Адееми ва Биссеккни ўз сафига қўшиб олди. Шу билан бирга, айни дамда ажойиб спорт формасида бўлган Ламине Ямал билан бир позицияда рақобат қилиш қийинлиги сабабли, швесиялик вингер ўтган давр мобайнида деярли майдонга туширилмади.

Шунга қарамай, Роонй Bardгҳжининг фаолиятини давом эттириши учун вариантлар етарлича топилади. Сўнгги кунларда Франциянинг Марсель клуби швесиялик футболчининг имзоси учун курашда асосий даъвогарлардан бирига айланди. Барселона эса келгуси кунларда ўйинчининг трансфери бўйича якуний қарорга келиши кутилмоқда.

БарселонаРоонй BardгҳжиТрансферЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?Бугун, 20:56Роберто Де Зерби Ришарлисоннинг келажаги ҳақида гапирдиРоберто Де Зерби Ришарлисоннинг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 20:35Ҳусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиҲусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиБугун, 19:52Милан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкинМилан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкинБугун, 18:53Ханси Флик Маркус Ресфорднинг кетишидан афсусда эканини билдирдиХанси Флик Маркус Ресфорднинг кетишидан афсусда эканини билдирдиБугун, 18:52«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратди«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратдиБугун, 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда