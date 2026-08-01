Барселона швесиялик вингернинг келажаги борасида иккиланмоқда
Ёзги трансфер ойнасининг ёпилишига атиги бир ой вақт қолган бир пайтда, Барселона клуби ўз таркибини ортиқча футболчилардан тозалаш борасида ҳал этилиши лозим бўлган жиддий вазифаларга дуч келмоқда. Каталония жамоасида келаси ҳафталарда янги жамоа топиши керак бўлган бир қатор ўйинчилар бор ва уларнинг орасида швесиялик истеъдодли вингер Роонй Bardгҳжининг тақдири энг жумбоқли ҳамда баҳсли ҳолатлигича қолмоқда. Бу эса клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби учун трансфер бозоридаги асосий бош оғриқлардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, швесиялик футболчининг хизматига бир қатор Европа клублари томонидан катта қизиқиш билдирилиб, стол устида кўплаб таклифлар мавжуд. Бироқ, Каталония клуби ҳанузгача келиб тушган бу таклифларнинг бирортасини ҳам қабул қилишга рухсат бергани йўқ. Натижада, футболчининг жамоадан кетиш жараёни тўхтаб қолган бўлиб, томонлар келишувга эришишда қийинчиликларга дуч келмоқда.
Трансфер борасидаги музокаралар ва томонларнинг режалариКлуб раҳбарияти жамоанинг Англиядаги ўқув-машғулот йиғинидан қайтишини кутиб, ушбу масалани тез фурсатларда ҳал қилишни ният қилган. Барселона ва ўйинчи атрофидаги вакиллар ўртасида трансфер тафсилотлари бўйича келишувга эришиш асосий вазифа қилиб белгиланган. Каталонияликлар футболчини тўғридан-тўғри сотиб юборишни устувор мақсад сифатида қўйган ва шу билан бирга келгусида уни қайтариб сотиб олиш бандини киритишни талаб қилмоқда.
Бироқ футболчининг ўзига хос шахсий режалари клубникидан фарқ қилмоқда. Роонй Bardгҳжи трансфер эмас, балки ижара асосида кетишни афзал кўрмоқда. У келаси мавсумда яна ўз жамоасига қайтиш умидида. Мавсум якунида клуб раҳбарияти футболчига янги лойиҳада унга имкониятлар чекланган бўлиши ва ўзига янги манзил танлаши мумкинлигини очиқ-ойдин маълум қилганди.
Таркибдаги рақобат ва Марсель вариантининг пайдо бўлишиЁзги трансфер ойнаси вақтида амалга оширилган харидлар Bardгҳжининг жамоадаги истиқболи йўқлигини яна бир бор тасдиқлади. Барселона қанот чизиғини кучайтириш мақсадида уч нафар футболчи — Антонй Гордон, Карим Адееми ва Биссеккни ўз сафига қўшиб олди. Шу билан бирга, айни дамда ажойиб спорт формасида бўлган Ламине Ямал билан бир позицияда рақобат қилиш қийинлиги сабабли, швесиялик вингер ўтган давр мобайнида деярли майдонга туширилмади.
Шунга қарамай, Роонй Bardгҳжининг фаолиятини давом эттириши учун вариантлар етарлича топилади. Сўнгги кунларда Франциянинг Марсель клуби швесиялик футболчининг имзоси учун курашда асосий даъвогарлардан бирига айланди. Барселона эса келгуси кунларда ўйинчининг трансфери бўйича якуний қарорга келиши кутилмоқда.
…