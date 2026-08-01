Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилди

·0·Техно
Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилди

Рақамли технологиялар ва ижтимоий тармоқлар даврида экран қаршисида ўтказилаётган вақтни назорат қилиш тобора қийинлашиб бормоқда. Оддий иловалар ва билдиришномалар кўпинча ирода кучига таянагани сабабли кутилган натижани бермайди ва уларни шунчаки эътиборсиз қолдириш осон. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муаммони тубдан ҳал қилишга қаратилган Аутономоус Кей деб номланган янги қурилма тақдим этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур янги қурилма шунчаки дастурий таъминот эмас, балки тўлиқ жисмоний ёндашувга асосланган NFC калитидир. У махсус илова билан жуфтлашиб, фойдаланувчига энг кўп вақт оладиган ва чалғитувчи дастурларни қулфлаб қўйиш имконини беради. Натижада чекловни четлаб ўтиш учун оддийгина тугмани босиш етарли эмас, балки смартфонда жисмоний калитни сканерлаш талаб этилади.

Жисмоний тўсиқ ва унинг афзалликлари

Қурилманинг асосий ғояси фойдаланувчининг ўзини ўзи жиловлашига таянмасликка қаратилган. NFC калитини бошқа хонага, ишхонага ёки спорт залига қолдириб кетиш мумкин. Бу эса Instagram ёки TikTok каби иловаларни очиш бўйича онссиз импульсни қўшимча ҳаракат талаб қиладиган онгли қарорга айлантиради. Ҳар бир очилиш сеанси кўпи билан 60 дақиқагача давом этиши мумкин, шундан сўнг иловалар автоматик равишда яна қулфланади.

Бозорда мавжуд бўлган Блок, Унплуқ ва Брикк каби аналоглар қаторида Аутономоус Кей ўзининг ҳамёнбоплиги билан ажралиб туради. Нархи атиги 9 долларни ташкил этувчи ушбу қурилма рақобатчилардан бир неча баробар арзон. Масалан, Брикк калити 59 доллар туради ва у уйқу режими каби қўшимча функцияларга эга бўлса-да, янги қурилма асосий вазифаларни тўлиқ бажаради ва ортиқча харажат талаб қилмайди.

Техник имкониятлар ва сунъий интеллект таҳлили

Компакт ўлчамга эга бўлган уч дюймли калит Android 8.0 ва ундан янги версиядаги операцион тизимда ишлайдиган смартфонлар ҳамда iOS 15 ва ундан юқори версияли iPhone қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унинг ҳамроҳ иловаси сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчи одатларини таҳлил қилади.

Сунъий интеллект қуйидаги вазифаларни бажаради:

  • Чалғитувчи иловалар қанча частотада қулфдан чиқарилишини кузатади
  • Дастурлар қанча вақт давомида очиқ қолишини қайд этади
  • Ижтимоий тармоқларга энг кўп қайси вақтда мурожаат қилинишини аниқлайди
Эътиборлиси, сунъий интеллект фойдаланувчи одатларини ҳазиломуз ва ўткир руҳда умумлаштиради. Агар калит қулфдан чиқарилганидан сўнг дарҳол қайта қулфланса, у калит етарлича узоққа қўйилмаганини таъкидлаб, уни ноқулайроқ жойга яширишни тавсия қилади. Бундан ташқари, қўшимча функциялар ёки обуна тўловлари мавжуд эмас.

Битта калитни бир нечта телефонлар билан улаш мумкин, бу эса оилалар ёки бир нечта қурилмадан фойдаланувчилар учун амалий ечимдир. Бироқ синов жараёнида NFC сканерлаш баъзан бир нечта уринишни талаб қилгани аниқланган, шунинг учун уни кун давомида тез-тез очиш зарур бўлган хабарлар ёки электрон почта каби муҳим иловалар учун ишлатиш тавсия этилмайди.

ТечноГадгетсСмартпҳонеПродуктивитйИнноватион
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаNASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаБугун, 20:53SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиSpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиБугун, 20:28Uber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаUber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаБугун, 20:23Intel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиIntel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиБугун, 19:52DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади