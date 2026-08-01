Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилди
Рақамли технологиялар ва ижтимоий тармоқлар даврида экран қаршисида ўтказилаётган вақтни назорат қилиш тобора қийинлашиб бормоқда. Оддий иловалар ва билдиришномалар кўпинча ирода кучига таянагани сабабли кутилган натижани бермайди ва уларни шунчаки эътиборсиз қолдириш осон. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муаммони тубдан ҳал қилишга қаратилган Аутономоус Кей деб номланган янги қурилма тақдим этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур янги қурилма шунчаки дастурий таъминот эмас, балки тўлиқ жисмоний ёндашувга асосланган NFC калитидир. У махсус илова билан жуфтлашиб, фойдаланувчига энг кўп вақт оладиган ва чалғитувчи дастурларни қулфлаб қўйиш имконини беради. Натижада чекловни четлаб ўтиш учун оддийгина тугмани босиш етарли эмас, балки смартфонда жисмоний калитни сканерлаш талаб этилади.
Жисмоний тўсиқ ва унинг афзалликлариҚурилманинг асосий ғояси фойдаланувчининг ўзини ўзи жиловлашига таянмасликка қаратилган. NFC калитини бошқа хонага, ишхонага ёки спорт залига қолдириб кетиш мумкин. Бу эса Instagram ёки TikTok каби иловаларни очиш бўйича онссиз импульсни қўшимча ҳаракат талаб қиладиган онгли қарорга айлантиради. Ҳар бир очилиш сеанси кўпи билан 60 дақиқагача давом этиши мумкин, шундан сўнг иловалар автоматик равишда яна қулфланади.
Бозорда мавжуд бўлган Блок, Унплуқ ва Брикк каби аналоглар қаторида Аутономоус Кей ўзининг ҳамёнбоплиги билан ажралиб туради. Нархи атиги 9 долларни ташкил этувчи ушбу қурилма рақобатчилардан бир неча баробар арзон. Масалан, Брикк калити 59 доллар туради ва у уйқу режими каби қўшимча функцияларга эга бўлса-да, янги қурилма асосий вазифаларни тўлиқ бажаради ва ортиқча харажат талаб қилмайди.
Техник имкониятлар ва сунъий интеллект таҳлилиКомпакт ўлчамга эга бўлган уч дюймли калит Android 8.0 ва ундан янги версиядаги операцион тизимда ишлайдиган смартфонлар ҳамда iOS 15 ва ундан юқори версияли iPhone қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унинг ҳамроҳ иловаси сунъий интеллект ёрдамида фойдаланувчи одатларини таҳлил қилади.
Сунъий интеллект қуйидаги вазифаларни бажаради:
- Чалғитувчи иловалар қанча частотада қулфдан чиқарилишини кузатади
- Дастурлар қанча вақт давомида очиқ қолишини қайд этади
- Ижтимоий тармоқларга энг кўп қайси вақтда мурожаат қилинишини аниқлайди
Битта калитни бир нечта телефонлар билан улаш мумкин, бу эса оилалар ёки бир нечта қурилмадан фойдаланувчилар учун амалий ечимдир. Бироқ синов жараёнида NFC сканерлаш баъзан бир нечта уринишни талаб қилгани аниқланган, шунинг учун уни кун давомида тез-тез очиш зарур бўлган хабарлар ёки электрон почта каби муҳим иловалар учун ишлатиш тавсия этилмайди.
…